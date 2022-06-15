立法會「A4」粉墨登場　4直選新丁結盟惟拒組黨

▲ 由4名立法會直選議員組成的「A4」，成員包括林素蔚（左起）、梁文廣、楊永杰及張欣宇。（陳葆琳攝）

由4名立法會直選議員組成的「A4」，包括楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚，今日首次以聯盟身份見記者。之不過，他們強調並非另組新政黨，而是希望加強議員間合作，又盼未來有更多議員加入。

「A4」成員各有主打範圍：九龍社團聯會成員、九龍中的楊永杰，未來負責醫療、衞生議題；香港新方向成員、新界北的張欣宇，由於曾任港鐵公司多年，會負責交通、鐵路議題。

另外，專業動力成員、新界東南的林素蔚，本身是註冊社工，未來負責社福議題；西九新動力成員、九龍西的梁文廣，則會負責土地、房屋議題。

據了解，「A4」成員會定期碰頭，例如討論每周立法會各項議程，期間負責相關範疇的議員，會向其他成員進行介紹和分析，倘4人能夠取得一致立場，在會上有機會發言的議員，就會代表「A4」表達意見，否則他們仍然可以各自表述。

據悉，「A4」未來不排除擴大團隊，例如希望吸納新成員，負責商業或法律等範疇。

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