【防疫措施】入酒吧前只需提供快測陰性拍照紀錄　食環署：勿出示測試棒實物或即場快測

▲ 明起入酒吧前需先快測陰性，食環署指不要提供實物及即場快測（資料圖片）

近日出現多個酒吧群組，港府明起收緊酒吧防疫措施。食環署提醒由16日早上5時起，進入酒吧／酒館及夜店／夜總會的顧客，必須出示過去24小時內的快測陰性結果證明，顧客須在該測試棒上記錄其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便在進入處所前供負責人查看。署方強調，基於防疫考慮，顧客請不要出示測試棒實物，及不要在有關處所內即場快測。

被問到處所負責人如何確保顧客的照片真實性，署方表示執法人員會判斷資料是否屬虛假陳述，又指如處所負責人能提供證據，顯示已採取一切合理可行措施以符合相關規定，就無需過分憂慮。

署方續指，違反出示快測陰性結果的顧客可被發定額罰款通知書；至於違反就顧客快速抗原測試的陰性結果進行盡職檢查的處所負責人除須負上刑責外，亦須於執法人員發現違規行為後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即關閉14天。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文