  • 24°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 00:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】入酒吧前只需提供快測陰性拍照紀錄　食環署：勿出示測試棒實物或即場快測

社會 22:58 2022/06/15

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

明起入酒吧前需先快測陰性，食環署指不要提供實物及即場快測（資料圖片）

近日出現多個酒吧群組，港府明起收緊酒吧防疫措施。食環署提醒由16日早上5時起，進入酒吧／酒館及夜店／夜總會的顧客，必須出示過去24小時內的快測陰性結果證明，顧客須在該測試棒上記錄其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便在進入處所前供負責人查看。署方強調，基於防疫考慮，顧客請不要出示測試棒實物，及不要在有關處所內即場快測。 

被問到處所負責人如何確保顧客的照片真實性，署方表示執法人員會判斷資料是否屬虛假陳述，又指如處所負責人能提供證據，顯示已採取一切合理可行措施以符合相關規定，就無需過分憂慮。

署方續指，違反出示快測陰性結果的顧客可被發定額罰款通知書；至於違反就顧客快速抗原測試的陰性結果進行盡職檢查的處所負責人除須負上刑責外，亦須於執法人員發現違規行為後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即關閉14天。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】今增752宗確診個案　97宗涉輸入個案【不斷更新】
16:20 2022/06/14
【第五波疫情】今增752宗確診個案　97宗涉輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】6月16日進入酒吧、夜總會須出示24效內快測結果　否則不得進入
16:42 2022/06/14
【第五波疫情】6月16日進入酒吧、夜總會須出示24效內快測結果　否則不得進入
【第五波疫情】醫管局：目前留醫病人狀況平穩　已有備案可快速重啟亞博館等設施
17:20 2022/06/14
【第五波疫情】醫管局：目前留醫病人狀況平穩　已有備案可快速重啟亞博館等設施
【第五波疫情】陳肇始指快測做法趨普及　酒吧聯會質疑措施成效不大
12:01 2022/06/15
【第五波疫情】陳肇始指快測做法趨普及　酒吧聯會質疑措施成效不大
【第五波疫情】今新增971宗本地感染個案　另錄76宗輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/06/15
【第五波疫情】今新增971宗本地感染個案　另錄76宗輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】衞生防護中心分開呈報輸入個案及本地個案　歐家榮：讓市民易了解疫情走勢
17:02 2022/06/15
【第五波疫情】衞生防護中心分開呈報輸入個案及本地個案　歐家榮：讓市民易了解疫情走勢
【第五波疫情】喉嚨痛叫救護車等39小時　今年首4月僅8成個案12分鐘到場
17:43 2022/06/15
【第五波疫情】喉嚨痛叫救護車等39小時　今年首4月僅8成個案12分鐘到場

你可能感興趣

【第五波疫情】今增752宗確診個案　97宗涉輸入個案【不斷更新】
16:20 2022/06/14
【第五波疫情】今增752宗確診個案　97宗涉輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】6月16日進入酒吧、夜總會須出示24效內快測結果　否則不得進入
16:42 2022/06/14
【第五波疫情】6月16日進入酒吧、夜總會須出示24效內快測結果　否則不得進入
【第五波疫情】醫管局：目前留醫病人狀況平穩　已有備案可快速重啟亞博館等設施
17:20 2022/06/14
【第五波疫情】醫管局：目前留醫病人狀況平穩　已有備案可快速重啟亞博館等設施
記者 手機Apps 防疫措施 快速測試 商場 電子消費券

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
10:57 2022/06/15
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
17:44 2022/06/14
【英國脫歐】留英讀書女兒歐遊代母買名牌袋　入境英國被罰徵稅700鎊︰比港買仲貴$3000
【怪獸家長】女童上免費興趣班早退家長要求補鐘 導師批攞盡着數行為影響子女
13:43 2022/06/08
【怪獸家長】女童上免費興趣班早退家長要求補鐘 導師批攞盡着數行為影響子女