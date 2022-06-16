【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券

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八達通第一階段消費券的第二期1000元，今日（16日）開始發放。以八達通領消費券的市民，如在5月31日或之前已累積滿「合資格消費」4000元，6月16日可領取1000元消費券。

拍卡領券渠道

市民可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站

7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店

設於指定港鐵站及商場的八達通服務站

「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

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責任編輯：余思嵐