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【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券

社會 09:01 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(資料圖片)

八達通第一階段消費券的第二期1000元，今日（16日）開始發放。以八達通領消費券的市民，如在5月31日或之前已累積滿「合資格消費」4000元，6月16日可領取1000元消費券。

拍卡領券渠道

  • 市民可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站
  • 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店
  • 設於指定港鐵站及商場的八達通服務站
  • 「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

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責任編輯：余思嵐

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