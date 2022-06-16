【周末好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet巿集帶毛孩放電　4大熱點與佛系動物Chill住打卡

▲ Yoho Mall周末Wild-Pet巿集可帶毛孩放電兼購物。（商場提供）

雨過天朗，清爽好天氣最好結伴外出走走。每逢假日（6月18及19日、25及26日、7月2及3日）可到Yoho Mall「Wild-Pet周末市集」，匯集超過40個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，如Belmont、Decorum Tentals、Camping Waku及「集棄場」等；寵物主題則有手工外衣品牌Sweet Doggg Handmade、手工頸繩品牌Momomade及客製獨一無二精品的Mews Collections等，最?一眾毛孩主子及喜愛戶外活動的大家搜羅心水精品。

大家更可於商場走訪4大動物趣拍區，與萌爆動物齊齊「佛系」式放輕鬆寫意出遊。多隻呆萌動物穿插於商場室內及戶外園林，包括於露天廣場午睡的4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林的4米「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係?』樹熊」及於白鷺花園嘆世界的「耍廢河馬君與海豹們」，Chill住迎接寫意夏日。

▲ 露天廣場尋找4.2米巨型「Chill懶午睡熊」。（商場提供）

行山露營用品

「Wild-Pet周末市集」，搜羅了一系列行山露營用品及寵物用品，超過40個品牌輪流進駐，讓大家輕鬆挑選心頭好，以至潮造型及裝備迎接最佳郊遊季節；市集匯聚多個日台著名的露營潮牌及商店，型格潮人必愛主打純黑露營用品的Meticulous Millimetre及來自日本的 Camping Waku；實用至上玩家亦可找到品牌6dots.co定製個人化露營背包、Worker Supply & Co. 的功能性收納箱以及來自台灣Pause A Wild閒一舍的手工乾燥飯。一系列由入門到專業級商品適合一家大小以至極限露營人士。

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星級寵物用品

寵物用品方面，不論是貓狗健康食品、護理用品及可愛服飾等應有盡有，星級推介包括Little Petdators本地製作的手工無添加寵物食品、Mews Collections客製獨一無二精品、Sweet Doggg Handmade及Pet Outfitters手工寵物外衣、GutsDogCom及beige + bright人寵戶外用品、Momomade無添加的貓狗零食及手工頸繩、斗丁貓台灣寵物食品專門店、人氣熱店Pet Chop Handmade、Take Your Dog及貓鮮生等，更有倉鼠、刺蝟用品及手工零食HAMU HAMU，主子們當然要帶毛孩來挑選精靈又可愛的裝扮。



4大打卡熱點

探索至Chill動物之旅正式出發，首站來到露天廣場尋找4.2米巨型「Chill懶午睡熊」，巨熊正躺在草地上打瞌睡，記得要靜悄悄走到午睡熊身旁一齊拍下懶洋洋合照。一眾潮人則不可錯過近年網上討論度極高的「『唔係啩』樹熊」，走到地下園林食肆專區內的星空長廊會發現呆萌樹熊三兄弟，以慵懶的姿態在樹上發呆，度過懶洋洋的下午，入夜後星空長廊亮燈化身浪漫星空，打卡一流。

繼續走到地下園林都市農莊，發現4米高的「沒所謂長頸鹿」吃著旁邊樹上的綠葉，一副寫意表情完美展示耍廢精髓。最後走到白鷺花園一睹3隻肥嘟嘟動物Chill Hea生活，「耍廢河馬君與海豹們」在水池中大曬日光浴，不妨走到河馬與海豹身旁與他們一起「佛系」沉思輕鬆共度開心時光。

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YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」

日期：即日至7月31日

時間：10am至10pm

地點：Yoho Mall I 白鷺花園、露天廣場及地下園林

入場詳情：免費開放

Wild-Pet周末市集

日期：6月18及19日、25及26日、7月2及3日

時間：12nn至7pm

地點：Yoho Mall I 露天廣場

入場：免費開放

備註：活動日期或受天氣影響，詳情請留意Yoho Mall Facebook 專頁。

編輯：葉翠華