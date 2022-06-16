  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 19:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】沙田駿景園第二座圍封強檢　屯門龍門居第十座揪5宗陽性個案【不斷更新】

社會 19:04 2022/06/16

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【19:00】沙田駿景園第二座圍封強檢

沙田駿景園第二座自下午7時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（17日）下午約2時完成此行動。

【17:00】屯門美樂花園第一座圍封強檢

屯門美樂花園第一座下午五時起限制在屯門指明「受限區域」，目標是在明日（17日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【07:39】屯門龍門居第十座

屯門龍門居第十座約904名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。


【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？　中醫師拆解易肥體質問題

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪300戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

 

相關文章

【強制檢測】35處地點納入強檢公告　涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等【附名單】
21:32 2022/06/15
【強制檢測】35處地點納入強檢公告　涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等【附名單】
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
今日 09:01
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券

你可能感興趣

【強制檢測】35處地點納入強檢公告　涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等【附名單】
21:32 2022/06/15
【強制檢測】35處地點納入強檢公告　涉金鐘太古廣場Starbucks、觀塘順利紀律部隊宿舍6座等【附名單】
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
今日 09:01
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
強制檢測 環境衞生 口罩 疫情 衞生防護中心 衞生署 屯門 龍門居

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
19:06 2022/06/15
【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身
12:48 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身
【緊急呼籲】27歲女補習老師患白血病危在旦夕　一度肺積水血管阻塞急需骨髓移植
18:46 2022/06/15
【緊急呼籲】27歲女補習老師患白血病危在旦夕　一度肺積水血管阻塞急需骨髓移植