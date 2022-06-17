城大「HK Tech 300」滙聚科創人才　提升香港競爭力

全球各地爭奪科研人才，香港如何突圍而出？根據最新QS世界大學排名，本港多間大學在反映國際化的海外教研人員和學生比例，均全球名列前茅。然而，許多海外優秀學生畢業後都離港發展。香港城市大學（城大）於去年推出5億港元的大型創新創業計劃「HK Tech 300」，正正為大學培育的新一代科研人員和海外人才，提供多一個留港發展的吸引力。



科研人才落腳城大



HK Tech 300由培訓、投資到協助產品轉化落地，以至邀請多位工商業家、企業家等擔任創業導師，提供全面支援，吸引人才在港成立初創公司，加速香港創科發展。



城大校長郭位教授說：「城大的科研成果及創新項目屢獲國際殊榮，對社會的影響力有目共睹。」他很高興HK Tech 300幫助城大學生、校友和年輕科研人員實踐他們的科創夢。



其中，來自印尼的王家鴻（Andy）的初創故事便源於他在城大攻讀機械工程：「學系陸洋教授的授課內容加深了我對材料學的興趣，奠定我的發展路向。」Andy向教授毛遂自薦參與研究，成為研究助理。

▲ Super Bamboo創辦人之一、城大機械工程學系陸洋教授（左一）和研究助理Andy（左二）及其團隊。

強化環保竹材 創業導師牽綫



他們運用環保材料科學，設計出強度比天然竹材高超過三倍的「超竹」，獲2021年日內瓦國際發明展金獎。在HK Tech 300種子基金支持下，兩師徒更與團隊創辦「超竹有限公司」（Super Bamboo），繼而獲計劃的天使基金投資，進一步把實驗室裡的研究成果轉化為實際應用。



他們並透過HK Tech 300創業導師、創科實業聯合創辦人兼非執行董事、香港工業總會前主席鍾志平博士的穿針引綫，幫助擴展人脈，將研究成果帶入建築行業，並正繼續設計嶄新竹材產品。



檢測研發 揚威海外



加拿大籍的Shishir Venkatesh博士是城大材料科學及工程學系校友，與團隊創立「寶特拉實時檢測有限公司」（Portalyze），針對不同疾病和細菌感染，提供快速、準確、靈敏度高和穩定的診斷測試。團隊憑這技術獲得2019年日內瓦國際發明展金獎，並成功獲HK Tech 300天使基金，以及創業導師香港工業總會會員、水中銀（國際）生物科技有限公司行政總裁杜偉樑在商業發展和專利方面的指導。

▲ Portalyze創辦人之一、城大材料科學及工程學系校友Shishir（右）及其團隊成員。

Shishir選擇於城大攻讀博士，源於同系副教授Roy Vellaisamy博士在有機電子學方面取得的成就，他說：「香港的自由學術氛圍，加上大學鼓勵跨學科合作，造就不少具多元背景的科研團隊。」



多元文化 放眼全球市場



另一隊獲HK Tech 300天使基金投資的Zeta Motion，由來自德國的城大創意媒體學院校友Wilhelm Klein博士，與來自越南的同系校友及友人創辦。他說：「香港的多元文化是創造力蓬勃發展的沃土。不同文化背景的人士相遇，往往激發創新想像。」

▲ Zeta Motion創辦人之一、城大創意媒體學院校友Wilhelm（左）早前出席HK Tech 300活動，向嘉賓介紹其公司技術。

他們銳意結合機器視覺和深度學習技術，以低於現時人工智能技術的成本，提供具實時品質監控及遠端管理功能的系統，推進製造、醫療及娛樂等行業發展。他們自家研發的系統目前在英、美、日本及香港等地的工廠及醫院應用，並正逐步招募亞洲區內的科技專才加盟，計劃與亞洲、歐美的企業開展合作。他們的創業導師香港資訊科技聯會會長、立法會議員邱達根不但與他們分享創業路途上寶貴經驗，更傳授有效地向投資人作商業簡報的心得。



滙聚環球人才 完善創科生態



而來自澳洲的城大化學系博士生Thea Bradford及其團隊，剛憑項目「人工海岸綫修復的生態工程解決方案」獲HK Tech 300種子基金，希望活用生態工程技術，促進各地的人工海堤和防波堤的海洋生物多樣性和生態復修，同時減少未來沿海發展對環境的影響。



主張「教研合一」的城大積極推動多元教研環境，滙聚全球優秀學者及科研人才，為科研種子提供豐富土壤。根據史丹福大學公佈的排名指標，城大有逾170位論文被高度引用的教授，被列為全球排名前2%的科學家。而城大HK Tech 300亦透過資金與指導，推動初創團隊將研究落地轉化，完善創科生態圈，成為海外科研人才留港發展的動力之一。

▲ 城大化學系博士生Thea Bradford（左二）及其初創團隊與該學系署理系主任梁美儀教授（左一）。

了解更多HK Tech 300: https://bit.ly/3b2T2bQ



(特約)