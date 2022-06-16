【新班子】消息：前港龍「一哥」丘應樺　料接替邱騰華出任商經局局長

▲ 大灣區航空行政總裁丘應樺。（資料圖片）

候任特首李家超的新班子，各方關注誰人接替邱騰華出任商務及經濟發展局局長，據本報獲悉，大灣區航空公司(GBA)的董事及行政總裁、前港龍「一哥」丘應樺，將接任商經局局長。

丘應樺於去年被任命為大灣區航空公司(GBA)的董事及行政總裁，在加入大灣區航空公司之前，他2015至2017年，擔任國泰港龍航空行政總裁，同年被任命為國泰航空董事會執行董事。

在加入大灣區航空公司之前，他自2015至2017年其間擔任國泰港龍航空行政總裁，並於同年被任命為國泰航空董事會執行董事。

除了管理國泰港龍，他還在2017年6月被委任為國泰航空航空服務董事，負責管理國各服務範疇，包括機場事務、空中服務、空運服務、客戶關係、規劃及國際事務等。

丘應樺於1982年加入國泰航空。他在集團內擔任過許多管理要職，在航空業富有經驗，他曾被任命為國泰集團多家附屬公司的主席及董事，包括國泰航空服務有限公司、香港機場地勤服務有限公司、國泰航空飲食服務(香港)有限公司、雅潔洗衣有限公司和上海國際機場地面服務有限公司。

▲ 消息指前港龍「一哥」丘應樺，料接替下屆商經局局長。（資料圖片）

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記者：林曉君