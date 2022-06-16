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【天氣不穩】周末父親節有驟雨局部地區有雷暴　下周三起始天晴

社會 10:18 2022/06/16

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本港地區今日天氣預測 大致多雲。(資料圖片)

天文台今日（16日）表示，強雷雨區移至東邊，本港以至附近已減少驟雨，港島區錄得一至兩毫米雨量。南海北部至廣東地區整體是多雲，預測今日多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。展望周末至下周初仍受偏南氣流影響，多雲有驟雨。

天文台預測今日本港地區大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。吹和緩至清勁南至西南風。展望明日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。受偏南氣流影響，接近周末至下周初本港仍有驟雨。預料高空反氣旋會在下周中期逐漸覆蓋華南沿岸，本港天色好轉，天氣炎熱。

根據9天天氣預報，周六及周日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。下周三至五大致天晴及炎熱，但局部地區有驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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