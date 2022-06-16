【死屍死時四十四】毛舜筠+Edan+Jer新戲煞科　「古老闆」古天樂現身成焦點

▲ 「毛姐」毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）主演的《死屍死時四十四》舉行煞科宴。

由何超儀出品、錢小蕙監製、何爵天執導的港產電影《死屍死時四十四》於上月開鏡，最近順利完成拍攝並舉行煞科宴，一眾演員包括「毛姐」毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）等均有出席，「古老闆」古天樂亦有到場且成為全場焦點。

【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配 廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍

最新影片：黃婉華專訪

毛姐歷千辛萬苦

毛舜筠早前往加拿大探望女兒，於今年年初回港拍攝，卻遇上香港實施地區性熔斷機制，以致一直被逼滯留當地。正當她決定經泰國返港時亦因錯誤計算隔離的日子，因而抵達曼谷機場時也無法上機，最終經過多重轉折方可回港。

如今電影終於煞科，毛舜筠有感而發：

經歷千辛萬苦、千山萬水，才能返港開拍的黑色幽默電影 #死屍死時四十四 終於煞科了🥂

在雨季中拍攝殊不容易，多謝上天的眷顧🙏🏻

感謝團隊的努力和合作精神，使整部戲在預期中愉快地順利完成🥰

我愛戲內每一位合作的演員、導演何爵天和監製Amy錢小蕙，多謝你們帶給我所有美好的回憶🥰

古老闆@kootinlok_louis 的出現是全晚的亮點😘

感謝@crystaljadehk 的贊助，使整件事劃上完美的句號🙏🏻😘

期待電影上映時和觀眾一同分享我們的努力成果🎬

《死屍死時四十四》講述一家人門口突如其來的一具屍體，以致使他們的換樓大計出現暗湧，為免單位變成凶宅令樓價大跌，一家人決定合力處理具屍體以保住樓價。

【明日戰記】古天樂新片出NFT 透露進軍元宇宙市場大計：不想原地踏步

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

古天樂力助電影業

有份投資電影的古天樂向來為業界出錢又出力，電影業近年受疫情嚴峻影響，古天樂前年曾發起「香港電影工作者疫境支援計劃」眾籌，且籌得近3900萬元，他向基層電影人發放援助金，每人最多可獲9000元，令幕前及幕後工作人員均受惠。

古天樂去年聯同劉鑾雄及其太太陳凱韻（甘比）一共投資1500萬元製作本地電影，希望讓更多電影工作者能重回崗位。

向來愛好行善的古天樂曾於獲得「第十六屆世界傑出華人獎」時表示很開心亦很有意義，「一直希望有能力幫助更多人，貢獻大眾。得獎已喜出望外，在自己有能力的時候就盡力幫助別人，也希望受過幫助的人，以後也能去幫助別人。」