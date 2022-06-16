【十八年後的終極告白2.0】尹詩沛4分鐘「終極告白」騷實力 Nicole曾懷疑自己演藝能力

尹詩沛（Nicole）在TVB劇《十八年後的終極告白2.0》飾演「問米婆」鄧燕霞，日前劇情講到當她知悉勇哥（曹永廉飾）的秘密時，流露出驚慌失措的表情，獲網民大讚好戲。

在昨晚的劇情中，Nicole再次演得七情上面、表情到位，盡騷紥實演技。

入行12年的Nicole能唱能演，兼擁有火辣身材，同時也很用心演出每一個角色，《金宵大廈》的60年代風塵女子芳芳、《十八年後的終極告白》的「霸氣豬肉婆」趙玉娣也是她近年獲好評的演出！

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演出有層次

在昨晚（6月15日）播出的《十八年後的終極告白2.0》內，Nicole飾演的鄧燕霞憶述自己被愛妻成狂的何大勇（曹永廉飾）聘用為「出租老婆」，被對方要求扮成孕婦的她獲對方悉心照顧，就當成「做戲咁做」。

她在醫院向警方表示：「反正佢都無對我做過啲咩嘢，直到有一次佢無啦啦畀咗佢老婆件大肚衫我著，要我幫佢做啲嘢」。阿霞雖然感對方要求奇怪，但「加班費」便見錢開眼，並按要求尾隨莊銳婷（譚凱琪飾）。

說到這裡，她的表情愈見肉緊，指出何大勇不時說要為太太報仇，又說要同歸於盡。她又驚慌地表示因為衰貪錢，之後又被何大勇關進房內毒打。

尹詩沛接近4分鐘的含淚驚慌版「終極告白」堪稱盡騷演技，將內心深層的恐懼演繹到位，不少網友讚賞留言：「尹詩沛演技真係一流」、「佢真係演技好，每個角色都好有心機做」、「Feel到尹詩沛係鍾意做戲」、「非常好戲，繼續努力，期待你做女主角」。

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霸氣豬肉婆

其實她早在上輯的《十八年後的終極告白》演「霸氣豬肉婆」趙玉娣已獲大讚，其角色表面常鬧老公Tiger（杜大偉飾），實際深愛丈夫，獲觀眾同情。她演的阿娣認屍時由不接受丈夫已死，到悲痛欲絕，繼而在豬肉檔大發雷霆至爆喊，交出多層次演繹。

殮房認屍的一場戲叫人難忘，她曾接受TOPick專訪謂：「其實需要喊對我來說會造成心理壓力，但拍畢《十八年後的終極告白》後，相信日後拍攝喊戲或需要運用更深入的情緒時，我都不會再有壓力及不再害怕，這是我演技上的一個轉捩點。」

▲ 《十八年後的終極告白》

曾懷疑演藝能力

Nicole在2010年參加第24期TVB藝員訓練班畢業入行，她於2015年為李思捷主持的節目《今晚睇李》「Palwerful Band」擔任和音，唱功了得的她令觀眾留下印象。

其後，尹詩沛轉回當演員，先後於《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》、《她她她的少女時代》及《金宵大廈》內的演出備受觸目。

演技獲讚的她，不過在演「豬肉婆」時曾自我質疑，她在TOPick專訪稱：「拍這部戲是很舒服，特別要多謝何遠東和譚俊彥，因為收到劇本時曾覺得自己未必有能力去處理這個角色。那時的我會懷疑自己以及失掉信心，幸得他們鼓勵我，教導我如何去放開及感受這個角色，以及如何融入變成豬肉婆，他們幫了我很多並教了我很多竅門。」

圈中姊姊感情深

Nicole除演藝路上交出好作品外，也收獲眾圈中好姊妹，她與鄧伊婷（Irina）、利穎怡（Joan）、林泳淘（Wingto）組成「廢柴聯盟」。

每當成員生日冒時，她們都會抽空一同慶祝，感情要好。每當她們一同合照時，總會有「龍爪手」出現，也是她們既定的習慣，十分玩得！

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