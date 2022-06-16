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【防疫措施】今日起入酒吧前需提供快測陰性證明　學者倡酒吧區設流動檢測站

社會 10:29 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

今日起入酒吧前需提供快測陰性證明，學者倡酒吧區設流動檢測站。（資料圖片）

由今日（16日）起，進入酒吧／酒館及夜店／夜總會的顧客，必須出示過去24小時內的快測陰性結果證明，並須在該測試棒上記錄其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，但不須出示測試棒實物（詳情即看【下一頁】）。 

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾今日（16日）在一個電台節目表示，有關措施是正確的方向，能平衡生活復常及風險可控。他指，雖然快速測試準確度較核酸檢測低，但仍能找出傳染性高的患者，減低爆發群組感染的風險。

在防止做假上，他認為個別檢測承辦商，可提供認證檢測結果的手機應用程式，或在安心出行程式加入認證快測結果功能等。他又指，新措施可能對即興到酒吧的市民造成不便，當局或可考慮用流動檢測站或檢測車，讓想入這些處所的人士即場做快測，

可能參考新加坡，係流動檢測站有人望住你做，確保你做得岩（快速測試）。

招彥燾又認為，在傳播風險較高的地方，例如安老院舍或可成為另一個需要以快測陰性證明才能進入的地方，因為安老院舍都是屬於高危地方，可以考慮採取類似措施。

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責任編輯：李榮忠

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