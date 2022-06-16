【灣區藝人】林二汶開小紅書轉攻大灣區　獲粉絲邀返廣州開騷

林二汶早前甚至更傳聞她會參加《聲生不息》，只是暫時未見其蹤影，不過近日二汶已為TVB歌唱節目《聲夢傳奇2》任導師。

而她亦逐步轉玫大灣區市場，早前更於內地人氣社交平台「小紅書」開設帳戶，跟網民互動，二汶更獲粉絲熱烈歡迎，當中有人呼籲她往內地開騷，二汶回應道：「等我。」似乎暗示將在內地開騷。

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粉絲熱烈歡迎

林二汶於本月7日開設了小紅書，更於微博發帖文呼籲粉絲關注她，上載圖片兼寫道：「哦～這就是我的小紅書。」，不少粉絲留言表示會馬上關注，更為了二汶，下載小紅書。

其後二汶於小紅書跟內地粉絲打招呼，她分享一張開心望著雪糕甜點的照片，另外寫道：「新來報到，來一口雪糕行不？」，之後又分享自己寫的文章。

▲ 林二汶開設小紅書帳戶。（取自instagram）

內地粉絲紛紛留言歡迎林二汶：「來了來了，二蚊多多營業啦！」、「刷到圖片感覺好像二汶，沒想到打開是真人耶，超愛」和「抱抱二汶～無論是聽你的音樂還是讀你的文字都是一場心靈之旅」

當中有人問及：「真的好想你来内地办巡演啊不管多久我等你。」，二汶即回覆：「等我」。

不過另一方面，也有網民對二汶北上發展表不滿。

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被駡倒戈

除打算轉玟內地外，林二汶近日更「過檔」TVB。

以往為ViuTV常客的林二汶，自該開台以來主持不少節目，當中包括《晚吹－又要威又要戴頭盔》、《人住公屋 我住公屋》、《Chill Club》，任《全民造星III》導師等，也更出席ViuTV開台5周年活動。

但是於去年11月19日，林二汶現身TVB台慶，於「女星勁歌熱舞賀台慶」環節跟其它女歌手一齊獻唱，令不少網友大感意外。

當時不少網民對她此舉表示感失望，事後林二汶開腔解釋指「音樂無分邊界」，並說：「我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？」

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全《聲夢2》導師

對於二汶的解釋，網民反應不一，有人非常支持二汶的「信仰」，但亦有網民認為她不應食「兩家茶禮」。

上月初，林二汶更以星級導師身份聯同23位學員出席《聲夢傳奇2》記者會。二汶表示今次節目的四面台是訓練的好開始，因要照顧四面的觀眾不容易，對學員而言是有著數。

她表示要教學員面對四面八方演出都不怯場：「好新鮮，四面台好犀利，因為四面台好難，所以由零開始訓練會好好。」

雖然曾經為《全民造星IV》擔任導師，惟林二汶指兩者形式不同，她已制定新策略。更大讚《聲夢2》資源相對較集中，對學員有幫助。