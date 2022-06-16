【SEN孩子】中三兒自小一患亞氏保加症　港媽9年來陪伴治療成績進步︰付出無白費

▲ 有港媽分享中三兒子自小一患亞氏保加症，經治療後見成效且成績進步。

家有SEN孩子，父母要付出更多耐性照顧。有港媽在網上討論區分享，她就讀中三的兒子自小一確診亞氏保加症，經9年來的治療後好轉，而且學業成績進步。港媽感恩兒子個案可以「Close file」，更感動是兒子跟社工說多謝媽媽悉心照顧與栽培，令她有感付出沒有白費。

該名港媽昨日（15日）於「親子王國討論區」以「今日我好感動」為題發帖文，表示兒子獲派成績表，考全級第6名，比上次考試進步兩名。成績優異背後有一個故事，媽媽透露兒子患有亞氏保加症，自小一至現在中三，9年來不斷定期上情緒小組及言語治療，也有見社工，她分享好消息「見埋今日會Close file」。

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因兒子一句話感動

媽媽指兒子在這9年來持續進步，「學業年年次次考試都進步，連言語同社交能力都大大提升」，學會與同學互相尊重及學習，因此不必再由社工跟進。社工讚賞媽媽的付出、陪伴與聆聽，大大幫助了兒子，令她感到意外，原來︰

阿仔自己同社工講，多謝媽媽呢15年來對佢悉心照顧同栽培，我聽到呢度已流晒眼淚，估唔到出自阿仔把口，聽完之後覺得自己付出無白費。

她回覆網民時補充，作為亞氏保加症孩子的家長，需要慢慢引導孩子，說話經常長氣又唚氣，不諱言「有時講到連我都想放棄自己」，但秘訣只有一個就是「堅持」。兒子小時候經常生病，媽媽只求他身體健康，不強求他讀書，沒想到兒子升中後突然愛上讀書。媽媽感慨︰

對阿仔付出從無想過要什麼回報，但估唔到原來我對佢付出一切佢銘記在心……

網民︰母子努力得到回報

家長網民紛紛留言，除了恭喜媽媽外，也讚賞她跟兒子的努力，表示「苦盡甘來」、「替樓主安慰又感動」、「你和囝囝付出的努力都得到回報」、「完全感受到你為兒子付出，是一個好媽媽」、「我睇文字都流眼淚，好感動」。點擊看更多網民的鼓勵說話︰

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勉勵同路家長

此外，有家長分享他們的經歷，「我仔都係亞氏保加，希望有一日可以聽到佢咁講」、「我都行緊你條路，小朋友有言障同學習困難，希望我都有一日可以見到佢發光發亮」。發文的媽媽勉勵同路的家長，多鼓勵和讚揚孩子，引導他們多表達，認為「媽媽要堅持幫佢，小朋友一切看在眼內，會感受到媽媽的愛」。

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責任編輯︰王明芳