【美食速報】Dough Bros Pizza & Doughnuts正式登陸西貢　$168起嘆期間限定的新口味＋爆餡冬甩

▲ 「Dough Bros Pizza & Doughnuts」正式登陸西貢。（圖片由Dough Bros提供）

薄餅愛好者有福了！人氣薄餅及冬甩外賣專門店 「Dough Bros Pizza & Doughnuts」第八間分店登陸西貢，作為首間港島區以外的分店，不論是到西貢遊玩或是住新界九龍的食客們，都可以在港島區以外享用餐廳手工製自然發酵薄餅及即叫即做的爆餡冬甩！

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期間限定的新口味包括「The Carbonara」（$168）及 「The Big BBQ」（$178），Dough Bros表示以合理價錢出售薄餅， 薄餅亦選用新鮮食材，趁熱讓客人享用。客人可選擇各種蘸醬，包括自製大蒜香草蘸醬，每份訂單都會免費贈送。菜單中經典口味 「The Classic」（$118） 是傳統的瑪格麗塔薄餅，內含水牛芝士、蕃茄和新鮮羅勒。

「The Works」（$168）亦是受歡迎的薄餅之一，除了蕃茄和水牛芝士，更鋪滿煙燻香腸、意大利辣肉腸及牛肉肉丸，還有墨西哥辣椒作點綴。全素者與素食主義者也可以根據自己的偏好定制薄餅，以全素芝士代 替普通芝士。素食者亦可放心選擇素食友善的「The Sophisticated」（$158），薄餅加入新鮮食材，例如蕃茄、水牛芝士、焦糖洋葱、泡椒及甜椒，最後更鋪上羊奶芝士。

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除了特色手工製酸種薄餅，Dough Bros亦有提供各種口味的冬甩（$38），包括加入Nutella的冬甩，另外還有多款口味可供選擇，包括草莓果醬、卡士達醬、檸檬、卡布奇 諾及海鹽焦糖。餐單上每道餐點亦可於 網站提前預訂。

「Dough Bros Pizza & Doughnuts」

西貢地址：西貢萬年街100號

營業時間：每日上午10時至下午11時

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責任編緝：蕭雅文