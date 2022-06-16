【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難

▲ 驚爆賭王曾被暗殺至少3次，何超蓮自爆得龐原因很膚淺。

已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮，可算是多位何家千金中曝光率最高的一位。近日超蓮作客內地訪談節目《不止於她》，大談她與家人的關係、創業的過程等等，當中提到因為何家千金的身份，令她的創業路更加難行，又自爆在年幼時賭王曾被暗殺至少三次之多。

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何家三房千金何超蓮因為擁有出眾的美貌，又與多位圈中人熟稔，加上與竇驍高調相戀，可算是何家在娛樂圈中曝光率最高的一名成員。

近日她到內地節目《不止於她》接受訪問，當然會談及她的顯赫背景。超蓮提到小學五年級才知道原來爸爸就是大名鼎鼎的「賭王」，知道後開心了很久：「我覺得『嘩！我爸這麼有名嗎？我都不知道』，從小就覺得我家很正常，以為每個人的家跟我家長得一樣。」

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賭王擁有四房太太，子女滿門，主持人問到超蓮多久會見一次爸爸，她臉帶苦笑：「每天都見個兩、三次，很多，沒有你們想的那麼慘。」她亦提到雖然家族的事業龐大，但爸爸把工作和家庭分配得很好，自己小時候讀書的功課都由爸爸幫忙檢查。

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從出生就特別得寵的超蓮亦有講到受寵的原因，她笑謂：「非常膚淺的答案，是因為我爸喜歡孝順跟漂亮的。我覺得親情對我來說很重要，應該所有東西第一位就是親情。」

賭王被多次暗殺

出身自億萬家族，超蓮從小就習慣被保鑣隨行的生活，她自爆：「我爸在我小時候被暗殺過3次。小時候住葡京酒店，門口都要有一個保鑣，走廊跟電梯位置還有一個。但也覺得可能是怕晚上我們偷溜出去玩，所以就放一個人在那邊。我去哪裡爸媽都知道，跟同學出去他們都覺得很不方便。」

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家族成員眾多，難免會有比較，主持人亦問到超蓮，生於這樣的家族會如何把這個傳奇延續下去，她坦言：「我覺得如果硬是要為了這個『何家的光環』而活下去，其實是一個噩夢。如果你是背負著我是為何家而活的、我是何家的甚麼，很辛苦的。是外界給的壓力，你做每件事情都被放大、拿你跟其他房的子女去比較。我老是被比，但我看著已經沒有壓力、習慣了，而且你也希望別人好呀。」

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千金背景影響創業道路

早年在香港引入台灣品牌「玖五牛肉麵」，近年又著手回內地發展飲食和潮牌生意，外界認為對於名門千金來說這些都是小型生意，超蓮則自認比較喜歡實在的東西：「一直覺得家裡面的錢不是真的我的錢，我要自己能賺那才是我自己的錢。雖然你們說你的牛肉麵、麵包店、潮牌好小，那也是我的東西，沒有大小之分，主要是我能用這些東西，來給自己建立一些價值，就是我的底氣。」

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而她亦認為擁有自己的事業、經濟獨立對女性來說非常重要，更談及自己對婚姻的想法：「你在婚姻裡面會覺得很辛苦的，女生還是要有自己的事業、有自己的底氣，你（跟另一半）才可以是平衡的兩個人。我覺得婚姻是一加一大於二，但你要是一，才可以實行一加一。」

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普遍認為富二代的身份有利創業投資，但超蓮卻不這樣認為。提到她在香港開設的牛肉麵店受到疫情影響，在賭王離世翌日她親自跟業主商談減租的事，結果卻被對方質疑更反加租金：「對方說『你不會騙我繳不起吧？你是何小姐，會沒有錢交租嗎？』」大家都以為我這個身分很棒，永遠我自己去談裝修、談任何東西，我的價格永遠比別人高，然後我媽說，這就是因為妳家裡有錢，這是原罪。」