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【合謀定價】競委會入稟控安樂工程及信興集團涉在空調工程合謀定價　工程銷售總額約20億元

社會 11:24 2022/06/16

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競委會入稟控安樂工程及信興集團涉在空調工程合謀定價，工程銷售總額約20億元。（資料圖片）

安樂工程和信興集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，展開法律程序。競委會公布的案情指，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，有嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》。

案情指，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，安樂兩名高級工程師與信興一名高級經理，在回應香港空調工程項目的報價／招標邀請時頻密溝通。在 該等溝通中，他們要求及同意提供掩護式標書（俗稱「豬仔標」）、分享本身投標意向的 資料，及／或披露意向投標價或其他與投標有關的敏感商業資料，例如工程項目所需的完工日數。

競委會相信上述行為構成合謀定價、瓜分市場及／或 圍標，屬嚴重反競爭行為。競委會認為，安樂及信興持續從事違例行為超過四年，對它們所提供的各類空調工程服務， 例如安裝中央空調系統、更換喉管及製冷系統等組件，以及系統的日常保養等，構成潛在影響，涉及的工程銷售總額約20億元。

競委會正向競爭事務審裁處申請向涉案公司和個人施加罰款，要求安樂和信興推行有效的合規計劃，並要支付競委會的調查費用和訟費等。而答辯人將為，安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司；信興機電工程有限公司及信興集團有限公司；安樂高級工程師佘嘉偉；安樂高級工程師鄭潔純；及信興高級經理關兆堅。翻查資料，安樂工程的創辦人是律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。

競委會行政總裁畢仲明表示，空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行爲影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大衆，而打擊影響民生的合謀行爲繼續是競委會的執法重點之一。

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記者：李榮忠

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