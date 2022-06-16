【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出　人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥　

▲ 趙希洛半裸晒大玉背瞓身演出。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》繼阮兒脫淨內衣遭曹永廉舌吻後，昨晚（6月15日）播出的第13集有趙希洛同樣搏盡演出，她黑絲色誘譚俊彥外，更赤裸上半身大騷玉背。

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趙希洛黑絲誘惑

昨晚《十八年後的終極告白2.0》劇情講趙希洛飾演的Joyce知道Queenie（譚凱琪飾）撞死何大勇（曹永廉飾）懷孕太太當晚，自己老公Jason（陳山聰飾）也在場，於是生出極度恨。

她為向Jason報復，於是深夜邀Queenie丈夫姚尚謙（譚俊彥飾）回家作客，更使出「黑絲誘惑」色誘對方。

Joyce不但在姚尚謙面前解開恤衫裙鈕扣，更脫下喱士黑絲騷腿。

最後姚尚謙卻沒受誘惑，可是Joyce製造「翻雲覆雨」的證據，並沒穿內衣睡覺以令丈夫懷疑。趙希洛演此場戲時赤裸上半身露出大玉背，繼而再「坦蕩蕩」由床上行入洗手間，相當大膽。

不少網民大讚趙希洛夠敬業，而且「勾引」戲夠養眼。

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趙希洛是兇手？

而今晚《十八年後的終極告白2.0》播出的第14集，趙希洛更轉移目標勾引黑幫大佬齊哥（何啟南飾），未知場面會否更加火辣？

緊接劇情講沈越（龔嘉欣飾）的外公病逝，因繪畫而錯過見外公最後一面，弟弟吳天藍（邵展鵬飾）怪責姐姐令姊弟鬧翻。尚謙安慰沈越卻因此得知她心中多年的夢魘。

另一邊廂，Joyce與Jason兩夫妻爾虞我詐，Jason更懷疑Queenie之死與Joyce有關，決定藉姚尚謙試探太太。最後Joyce坦白四川之旅的一切，真相令Jason震驚不已……