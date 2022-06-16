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【好人好事】港孩搭小巴遺留銀包無聯絡方式　熱心司機想盡辦法令物主失而復得

親子 12:43 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

好人好事值得表揚！

無論是小朋友或成年人遺留東西在公共交通上是平常事，通常能夠尋回機會微乎其微，很多人都會打定輸數。有港爸在網上分享好人好事，指家中小孩在前兩日由荔枝角搭紅VAN返回荃灣麗城花園家中，途中不慎將銀包遺下車中，有熱心乘客將銀包轉交車長，但入面沒有任何聯絡方法，但熱心司機仍然轉交小巴公司處理，最後小巴負責人從網上的Call車記錄得知港媽的電話號碼，立即聯絡對方，相約好早上交收，令小朋友返學時可以使用。

該名港爸在網上群組「麗城花園之友」分享孩子銀包失而復得，並讚揚及感激事件中曾幫忙的各位朋友，尤其是小巴公司，令我們失而復得，並且能極速取回。

最新影片推介:

事件公開後獲得街坊一致讚好，而樓主都有留言指，太太都未知小朋友遺失銀包，小巴司機耐心溝通後，始知小朋友大懵跌咗銀包，他又大讚這條線的小巴公司好用心經營，服務比其他交通工具經營者更好，又有禮貌，真係方便到街坊和搭客。

另外，都有網友指菲傭姐姐2次遺留八達通及證件在車上，小巴司機都打電話及‎WhatsApp，大讚對方好好人。

有網友就疑惑為何小巴司機可以找到失主，原來條線需要打電話留位，所以小巴司機才得以尋回物主。

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編輯:王明芳

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