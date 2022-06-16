【家庭移民】移居海外人壽保險可以「續保」？

▲ 移居海外人壽保險可以「續保」？

承接上一篇有關移居時的醫保小貼士，今次會以人壽保險為主，分享安排壽險時要留意的事項。一般而言，壽險包括定期壽險、終身壽險、儲蓄壽險、年金等等，一直深受不少家長的愛戴，更視有儲蓄成份的保險計劃為理財工具，為財富保值甚至增值，以便作日後退休、子女學習基金或醫療儲備用。移居在即，一般家庭常見疑問在於要退保與否，家長不妨參考以下三個考慮要點，以預計日後支出，有助理財。

第一︰衡量保單現有價值，避免倉促退保影響儲備計劃

與醫療保險不同，壽險一般不設保障地域範圍，因此處理壽險時要細看的並非地域，反而是考慮保單的成本（即已供保費）、已供款年期及保障年期等。除了定期壽險外，若家長選擇購買壽險儲蓄產品時，目的是逐步達致儲蓄目標，讓回報隨時間滾存，更應謹慎考慮到提早退保或會影響回報。作出退保決定前，可先嘗試回答以下問題，從而計算退保的機會成本，衡量退保會否影響日後家庭儲蓄的長遠目標，避免失去預算︰

1. 現行保單已供款多久？

2. 現時退保是否已經回本？過去的總保費支出與現時退保的現金價值比較下，提早退保會否帶來本金損失？

你應仔細了解保單的現有價值和退保價值，然後向保險公司作進一步查詢。

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第二︰與保險公司確認能否繼續獲得保障及紅利

假如家長持有壽險，不論類型，須謹記在改變居住地前知會保險公司，確保壽險保障繼續生效。普遍來說，即使居住地有變動，計劃的保障和回報通常不會受到保單持有人或被保人的常在或居住地影響，而保險公司仍會根據保單條款發放保證及/或非保證紅利（如有），故一般建議保單持有人可保留保單，並善用此穩健的理財工具持續滾存資產及回報，透過保單享有潛在的財富增值機會，無須放棄長遠的財政目標。

第三︰了解移居國家的稅務安排及潛在稅收

移居前先了解當地的稅務安排是不能缺少的一環，由於不同國家對於稅務安排及要求不一，有些會要求國民就資產增值及利息收入等納稅，而有些國家如美國甚至會就非本地保單的保費納稅。不過，只需要好好了解移居地稅制中的稅務規定及免稅計算，並向稅務顧問尋求專業意見，就能預早作出支出預算，按需要及自身計劃決定要否保留保單。

壽險是普遍香港家庭的理財工具，移居前先衡量保單現有價值，確認保險可否繼續保障自己、家人和持續滾存資產，最後認識移居當地的稅務安排，梳理好相關保障，就能幫助家庭有效繼續理財，愉快開展新生活。

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