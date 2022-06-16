【美食速報】渝味曉宇x唐貝詩創生酮火鍋套餐　期間限定生酮調味料湯底＋飲品

▲ 渝味曉宇X生酮飲食達人唐貝詩創生酮火鍋套餐。（圖片由餐廳提供）

火鍋，即香港人至愛的「打邊爐」，都是給予人印象是「致肥」、「邪惡」，計劃瘦身的女士不用擔心，因為渝味曉宇重慶老火鍋為了打破這種舊觀念，邀請了生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）合作，一起設計出生酮火鍋菜單，讓減肥中的你可以瘦住吃火鍋！

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唐貝詩多年來均以生酮低碳飲食保持身段，更進修營養學，鑽研健康飲食之道，近年她開始在家研製生酮甜品，並與友人創立自家生酮曲奇品牌，着力向大眾推廣生酮飲食。

這次Lydia聯乘渝味曉宇重慶老火鍋，運用其生酮飲食的知識及經驗， 配合渝味曉宇的食材，更轉用了合適生酮人士的調味料，創出健康生酮火鍋菜單！讓一眾 Keep Fit「酮」路人可以大快朵頤！除了多款生酮火鍋湯底外，菜單亦選出多款符合生酮飲食的葷菜及素菜，供食客選擇，當中不乏渝味曉宇的特色，例如：稻田毛肚、大刀豬腰肝、鮮黃喉、鮮 鵝腸、功夫萵筍片、海帶苗、乾貢菜等。

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渝味曉宇生酮火鍋菜單於即日起至2022年8月31日於全線分店提供。

生酮火鍋湯底包括養生花膠雞鍋，選用三黃雞加入花膠、蟲草花、杞子及鶏湯等餚製。三黃雞是指羽毛黃、 爪黃、喙黃。鶏湯選用老雞、鶏腳餚製6小時，餚至皮散膠質溶於湯中。餐廳指為了照顧生酮人士亦會邀約非生酮朋友一同打邊爐，渝味曉宇重慶老火鍋亦設有鴛鴦鍋底，一邊可選以下生酮湯底，另一邊可同鍋點選傳統大紅重慶麻辣湯底，與朋友同枱享用！

門店地址：

銅鑼灣渣甸中心8樓

電話：3703 9318

尖沙咀太子集團中心19樓

電話：3621 0893

灣仔QRE廣場6樓

電話：3107 0298

堅尼地城聚賢逸居9-10號舖

電話：2890 6678

荃灣如心廣場商場一期3樓305號舖

電話：2960 1588

沙田新城市廣場一期7樓709號

電話：2891 2812

觀塘apm商場5樓L5-2號

電話：2896 1669

將軍澳PopCorn 2期地下G49舖

電話：2813 2826

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責任編緝：蕭雅文