【黑金風暴】暖男爸爸戲外傾育兒經　黃浩然叫林峯追多個湊「好」字

由林峯、黃浩然、周秀娜主演的劇集《黑金風暴》正於香港開電視播映。劇集講述林峯飾演的重案組高級督察韋景聲，與黃浩然飾演的香港廉政公署高級調查主任賀偉廉聯手查案緝拿兇手。

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鏡頭前二人Man到爆，偶有針鋒相對的場面，鏡頭後二人卻是相識多年、無所不談的好兄弟，在拍攝期間升呢做爸爸的林峯，更不時向黃浩然取育兒經，洋溢一片父愛。

縱然相識多載，林峯與黃浩然今次才是合作最多對手戲的一次，二人在開拍前專誠相約商討角色演繹。

黃浩然透露二人過往曾飾演相似角色，故今次拍攝有一定難度，在於如何突破演技、帶給觀眾新鮮感。

林峯就說：「近年都多演警察角色，但今次唔同嘅係同好兄弟浩然合作，之前我哋有拍過古裝戲，講到最多對手戲，今次係第一次。其中我最難忘一場戲，係我個角色畀浩然鬧到冇得反駁，嗰場戲佢好MAN，英雄救美得嚟，有啲喜感又可以帶出兄弟間嘅矛盾。」

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請教育兒經

在拍攝期間榮升新手爸爸的林峯，自爆經常向黃浩然請教心得，期間林峯更慫恿已為兩子之父的黃浩然追多個囡，令黃浩然哭笑不得：「嘩，我唔好搞喇！你最好追番個，一囝一囡。」林峯聞言表示受落，更指：「承你貴言。」

提到今次劇集有不少動作場面，未知作為新手爸爸的林峯可有特別錫身？林峯表示沒有：「喺安全情況下，自己做到都自己做，好少用替身。」

《黑金風暴》邀得不少香港演員參演，包括：吳啟華、吳岱融、熊黛林、郭政鴻、李璨琛、麥長青、連詩雅、林韋辰、高鈞賢、趙慧珊等，就連林峯也表示這是首次在一套劇中遇見這麼多香港演員，

而黃浩然則說：「有好多我好欣賞嘅演員，飾演我上司嘅吳啟華，今次終於可以同佢合作，依然係咁Nice、咁風度翩翩嘅前輩。」