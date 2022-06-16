【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得

▲ 「三太」修身成功瘦兩個碼，樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得。

在劇集《愛回家》飾演「三太」的樊亦敏曾因壓力百病纏身，導致身體肥腫難分。日前，她在Facebook平台表示自己出國拍劇期間瘦了兩個碼以上，更拍片分享減肥心得。片中樊亦敏容光煥發，肉眼可見確實瘦了不少，獲網民盛讚。

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戒鹹、甜味重食品、不過量運動

說到減肥原因，現年50歲的樊亦敏在片中表示，純粹為健康著想。她近年因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，更患上杏仁過敏症，百病纏身。在拍攝《金宵大廈2》時因過敏症以致她肥腫難分，包包面十分明顥。體重達高峰期，約71kg（約156磅）。

因此，她先治療過敏症，之後改善飲食習慣和配合營養師餐單，以健康方法慢慢減磅；現已成功減至53kg（116磅）。鹹、甜味重的食物會加重身體負擔，因此需要戒口或少量吃薯片糖果。

另外，很多人減肥時會做大量運動，樊亦敏表示因自己身體循環差，過量運動反而無法使毒素排出體外，令身體更肥。同時若飲水不足，也會變得肥胖。

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聆聽身體所需

她按自身經驗分享減肥觀念，指不是一種方法能適合任何人，不能隨意跟從適合別人的方法，應先了解自己身體狀況。她認爲最重要是尋找專業人士，了解自己身體爲何肥胖、水腫；按照身高年齡找出屬於自身的脂肪率、肌肉比例。若進行運動，她認爲不要強迫自己在開始時過於激進。應要留給身體適應期，運動方案循序漸進，才能堅持下去。

最後，她表示保障身體健康是一種投資。要保持心境開朗，吃有營養食物，並做到適當進食、睡眠、運動，幫助身體達到健康的脂肪及肌肉水平。不要極端偏激減肥，因懂得愛護自己很重要。

她在過往訪問中，大方表示不介意被定型演「師奶」：

肥有肥靚、瘦有瘦靚，有自信就得。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛！

網民讚成功回春

樊亦敏1991年參選港姐，憑標緻美貌奪得最上鏡小姐；近年憑藉《愛回家》角色再獲得不少觀衆喜愛。她早前也於Facebook分享兩張照片，身穿淺綠色外套的她拿著一大嚿脂肪「模型」，當中更寫道：「我共減了1kg x 8塊 = 8kg脂肪」。肥腩消失，連手腳亦變纖幼，外表即時減齡10多年，引起大量網民稱讚「好似回復選美咁靚」。

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責任編輯：羅嘉欣