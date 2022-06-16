【昆蟲出沒】港男驚見臭屁蟲破蛋而出　專家：處理不當恐致皮膚發炎【附正確處理方法】

▲ 港男驚見臭屁蟲破蛋而出，網民笑言「恭喜14胞胎出世」。

夏天炎熱多雨，是各種昆蟲肆虐的季節，近日有大埔網民分享，在衣物上發現俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，臭屁蟲更即將破蛋而出，照片引起網民熱議。

該名網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，可以其衣物上黏附著密密麻麻的白色臭屁蟲蟲卵，且幼蟲更即將破蛋而出，相當噁心。樓主其後補充，已即時用高壓花灑沖走臭屁蟲，「但最後有兩粒都要用舊牙刷清」。

▲ （圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

照片引起網民熱議，不少網民留言「卵就見得多，孵埋第一次見」、「感受到生命嘅誕生」、「起雞皮」，網民更紛紛「祝賀」，「恭喜，14個小朋友平安出世」、「樓主你就好，喺產房親自接生」、「恭喜晒，係順產，不過睇住佢地破蛋而出都幾震撼」

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專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

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如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣