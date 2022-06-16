【刷單騙案】涉10宗求職騙案共損失190萬元　警方拘捕9人

▲ 警方灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德督察。

警方今日（16日）表示，拘捕9人涉10宗求職騙案，受害人共損失190萬元。

警方灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德督察表示，昨日進行代號為「衝霄」的反科技罪案及「搵快錢」罪案行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕9人，分別是7男2女，年齡介乎18至55歲，他們報稱職業運輸工人、廚師、餐廳經理等。這10宗案件共損失高達190萬元，而每宗損失金額是85萬元至1萬元不等。

他稱，受害人會在電話、網上社文平台或即時通訊軟件，收到騙徒傳送信息，內容是招聘刷單員，標榜賺到高回佣，在家工作等作招徠，騙徒預先設定假網站，聲稱點擊圖片賺回佣。騙徒初期會給予佣金，再騙受害人做高價值刷單。經情報分析及深入調查後，鎖定9名人士，涉嫌為犯罪集團提供傀儡戶口，不排除更多人被捕。

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記者：余思嵐、黃傑偉