【香港劍神】張家朗相隔6年再次亞洲錦賽奪冠　感激6年來由低向上磨練

▲ 張家朗相隔6年再次亞洲錦賽奪冠。（張家朗Facebook）

在韓國首爾舉行的劍擊亞洲劍擊錦標賽，港隊共取得2金、1銀、4銅佳績，其中男子花劍個人賽張家朗及蔡俊彥勇奪金牌及銅牌；女子重劍個人賽江旻憓及陳渭泠亦贏得金牌及銅牌（詳情即看【下一頁】）。

相隔6年再次奪冠的「劍神」張家朗今日（16日）社交平台表示，相較6年前首次奪冠，感覺不一樣，是「mean something」。他指，6年前得獎時年紀輕僅18歲，認為自己當時對世界不太明白，開心只因為自己得到一個獎牌而已，沒有太多其他感受。

不過，今次再度得獎，張家朗指感覺不知怎去形容，或許因為有了這6年的磨練，由高處跌至低位，再由低處向上那段歷程裏，讓他多了感受挫折舆失敗，是人生中重要的一課。

回顧今年各項賽事成績表現理想，要感謝各方對我的支援，希望我們整個劍隊可以在世錦賽再創佳績。

香港劍擊總會已公布世錦賽名單，港隊在完成亞錦賽後，將積極備戰下月在埃及開羅舉行的世錦賽。

▲ 張家朗相隔6年再次亞洲錦賽奪冠。（張家朗Facebook）

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記者：李榮忠