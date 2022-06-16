【對抗濕疹】港婦接觸洗潔精引發汗疱疹痕癢　經中醫治療2周濕疹水疱消散【附食療及護理貼士】

▲ 46歲港婦因經常接觸洗潔精而引發汗疱疹。

天氣潮濕悶熱，很易誘發各種皮膚病。註冊中醫師張玉珊向TOPick分享一宗濕疹病例，一名46歲女子因經常接觸洗潔精，加上戴手套工作，導致手掌出現「汗疱疹」，甚為痕癢，影響睡眠。求診中醫兩星期，經針灸後，她手掌的水疱消失，不再痕癢。張醫生表示，汗疱疹常見於春夏季，患者除要戒口，亦要留意勿暴曬或戳穿水疱。

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張玉珊醫師接受TOPick訪問時指，該名46歲患者雙手出現手心疱疹多年，情況反覆。本年初，因工作緣故，患者要長時間接觸洗潔精，並要戴棉手套、膠手套，結果3日後，手掌汗疱疹症狀加重。因手掌甚為痕癢，她夜間因搔癢而睡不好。症狀持續一星期後，她求診中醫。

經過兩次針灸治療後，該患者手掌水疱明顯消失，不用再搔癢；皮膚脫屑後，患者已可外塗保濕膏調護。張醫師解釋，因為汗疱疹是濕疹的其中一種形式，治療上除了用中藥處理外，亦可用針灸提高患者的正氣，穩定其免疫系統，加強他們的自我修復機制。

因該患者不想服用中藥，想以湯水作為輔助，故張醫師建議了對方飲用健脾袪濕的湯水，例如生熟薏米、淮山、赤小豆、老黃瓜、黨參、茯苓、白朮、陳皮等藥材放進她平時會煲的湯水。另外，患者也要適當配合外用保濕膏。接觸化學物品或汗液誘發濕疹，故患者亦需小心注意。

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一年四季也有汗疱疹個案

張醫師表示，汗疱疹個案在春夏季都比較常見。成因之一是，患者因接觸刺激性化學物品而出現汗疱疹，部份人甚至會對天然物品過敏而出現發炎反應。故此，一年四季也會遇到汗疱疹個案，疫情期間個案增多，每月約有1至2宗新症。

汗疱疹成因及特徵

張醫師指，在中醫角度，汗疱疹特又稱「汗皰疹」，為濕疹的其中一種形式。汗皰疹常見於濕熱內蘊，或脾虛夾濕，或陰虛夾濕的患者身上。

成因：

免疫力下降、皮膚太乾燥、長期接觸化學物品或致敏源等。

在中醫角度，是人體濕熱內阻、脾胃虛弱、陰虛血燥。

徵狀：

常見於手掌、手指、腳掌側面、腳趾位置。

皮膚部位會先出現硬身的一粒粒小丘疹，非常痕癢，然後小丘疹中間會慢慢出現小水泡。汗疱疹可以成束生長，亦可以分散生長。

在長期患者中，新的疹子會好發在之前生過汗疱疹的地方。

表現：皮膚痕癢；出現水疱；皮膚乾燥，有痂塊。

為何會出現一粒粒凸起的水疱？張醫師解釋，在中醫角度，這是因為體內有濕邪而成。她續指，由小水疱收水後，有患者會出現脫皮情況，有的則不會。這視乎患者對炎症的反應，兩者都是患處康復的現象，與反覆出疹的現象不同。

反覆出疹，是由於該處水疱未收水，已有新的小水疱冒出來，屬於未康復的情況。在中醫角度，一般會看有否新的疹子出現，以此作為完全康復指標，而非看有否脫皮。

治療及護理方法

張醫師指，一般而言，汗疱疹治療及護理方法如下：

治療方法：內服中藥／針灸；戒口；改善生活作息；適當保濕皮膚。

護理貼士：

不要暴曬

若太痕癢，可用鹽水浸手10分鐘；再用清水沖洗，抹乾後塗上成份簡單的保濕膏。

千萬不要亂塗精油，因為即使平時使用精油後沒過敏反應，到出汗疱疹時也可能會出現炎症反應，令皮膚更難痊癒。

不能戳穿水泡，因為會損害皮膚屏障，而且有感染風險。不能長時間接觸化學物品及一些金屬物品，例如鎳、鉻、鈷等。

戒口：忌吃蝦、蟹、貝殼類及海產類食物、糯米、榴槤、芒果、菠蘿、筍子。

若需戴手套工作，可怎樣護理？

張醫師建議，先戴棉手套，再戴上手套，每半小時就要讓雙手外露於空氣中約3分鐘，確保不會因長期戴手套而加重炎症反應。

應選用哪類保濕膏？

她表示，患者秋冬天宜用高潤膚成分的膏狀，春夏天宜用較清爽的乳液狀。皮膚乾燥，要每天要塗抹，若有需要則增加塗抹次數，令皮膚保持柔軟滋潤。這以嬰兒的皮膚作為最高標準，以界定何謂柔軟滋潤的肌膚。

汗疱疹食療

張醫師指，一般來說，汗疱疹患者多屬於脾虛夾濕、或是陰虛夾濕、或是濕熱內蘊的情況，故建議的食療是以袪濕為主。她建議患者飲用以下湯水：

清熱化濕健脾湯（1人份量）

功效：清熱化濕健脾

材料：綠豆 9克、赤小豆 9克、魚腥草 9克、生薏米 15克、大棗 3枚、黃芪 9克

煮法：清洗材料後，放入煲內，加6碗清水煮沸。煮沸後轉文火煲1小時，煎成2碗即成。

預防汗疱疹貼士

張醫師表示，汗疱疹與免疫系統有密切關係，故建議大家確保每天有充足睡眠、出入冷氣地方要避免著涼、不要令自己工作太忙或壓力過大，並要適當調節心情，有適量運動。

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記者：黃泳欣