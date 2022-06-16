【前列腺癌】養和引入磁力共振導航增放療準確度　患者現嚴重副作用大減

▲ 養和醫療臨床應用磁力共振導航，治療前列腺癌精準度高副作用溫和。（林宇翔攝）

養和醫療集團今日（16日）發布最新研究成果，應用於前列腺癌病人的磁力共振導航放射治療較傳統放射治療副作用小，對正常器官的損傷降低；療程亦大幅減少，由40次減至5次，令病人在最短時間內恢復。

養和於2020年3月至翌年6月，分析51名前列腺癌病人接受磁力共振導航放射治療成效，當中逾9成患者在治療後沒有出現嚴重副作用；只有1人出現嚴重腸道症狀，6人有泌尿系統症狀，但這些情況於一個月內逐漸減退。

前列腺癌是香港男性第三大常見癌症，發病率逐年不斷攀升，至今每年新症超2,500宗。患者如因年長或其他長期病患不適合手術，選擇放射治療則更合適。

養和於2019年引入全亞洲首部臨床應用Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機（Unity MR Linac），適用於治療前列腺癌、膀胱癌、婦科癌症、肝癌等，至今已為300多位病人提供近3000人次服務。

▲ 養和2019年引入「磁力共振導航」放射治療機，至今已服務逾3000人次。（王小小攝）

院方臨床腫瘤科名譽顧問醫生潘明駿表示，腫瘤的位置和形狀會隨著病人的呼吸不斷改變，磁力共振掃描影像可實時監察腫瘤的變化，放射線精準定位腫瘤，減少對附近正常組織的損傷，減輕腸胃及泌尿相關不適。

養和醫療集團醫學物理部主管余兆基指出，磁力共振導航可以「把治療的精準度提升至最高，副作用減至最低。」

他續指，預計明年可在臨床上應用呼吸調控，更準確監察呼吸時腫瘤的移位；及擴展放射治療的應用範圍至胰臟癌、肺癌等。

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實習記者：王小小