【非常港媽】大埔名校田徑精英偷同學功課改自己名遞交　家長大讚︰個女聰明識執生

▲ 女兒偷同學功課改自己名遞交，媽媽竟讚揚女兒聰明識執生。

誠實是做人基本品格，家長應從小教導子女。一名港媽在網上分享一件往事，指女兒曾讀大埔一所名牌小學，當年有同學是田徑精英，有次自己無做功課，偷取了同學的功課改自己名遞交，其家長得悉後竟然讚揚女兒聰明識執生，令人傻眼！

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享這件令她深刻的往事，她指女兒以前讀大埔一間名牌小學，當中有位同學是田徑運動選手，曾奪取多個公開賽奬項。二年級時，該名田徑精英同學沒有做功課，竟採取了非常手段。

佢收咗同學份功課後，擦咗人哋個名，寫咗自己個名上去。

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當時女生被拆穿，訓導主任要求見家長，事後該名家長不但沒有勸導女兒，反而讚揚她的行為︰

呢啲叫識執生，係聰明女！

女生升到心儀Band 1中學

至於當時學校怎樣處理，發文的港媽表示不清楚，但其女兒讀到高小時，該名訓導主任有引用是次事件做例子，警惕其他小朋友不要犯錯，要做一個誠實的人。

「我女返嚟講時，我第一時間就知訓導老師口中講嗰個學生係邊個。」港媽又提到，最後該名田徑精英如願入到她心儀的大埔Band 1中學。

網民感慨反映現實社會

網民紛紛留言直斥該名家長處理不當，應向女兒作出糾正，否則會影響其思想，將來恐怕走歪路，讀書幾叻都沒用。有人又感慨在現實社會中，往往就是「耍手段」的人在職場上位最快。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳