  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非常港媽】大埔名校田徑精英偷同學功課改自己名遞交　家長大讚︰個女聰明識執生

育兒經 13:26 2022/06/16

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

女兒偷同學功課改自己名遞交，媽媽竟讚揚女兒聰明識執生。

誠實是做人基本品格，家長應從小教導子女。一名港媽在網上分享一件往事，指女兒曾讀大埔一所名牌小學，當年有同學是田徑精英，有次自己無做功課，偷取了同學的功課改自己名遞交，其家長得悉後竟然讚揚女兒聰明識執生，令人傻眼！

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿分享這件令她深刻的往事，她指女兒以前讀大埔一間名牌小學，當中有位同學是田徑運動選手，曾奪取多個公開賽奬項。二年級時，該名田徑精英同學沒有做功課，竟採取了非常手段。

佢收咗同學份功課後，擦咗人哋個名，寫咗自己個名上去。

最新影片推介︰

當時女生被拆穿，訓導主任要求見家長，事後該名家長不但沒有勸導女兒，反而讚揚她的行為︰

呢啲叫識執生，係聰明女！

女生升到心儀Band 1中學

至於當時學校怎樣處理，發文的港媽表示不清楚，但其女兒讀到高小時，該名訓導主任有引用是次事件做例子，警惕其他小朋友不要犯錯，要做一個誠實的人。

「我女返嚟講時，我第一時間就知訓導老師口中講嗰個學生係邊個。」港媽又提到，最後該名田徑精英如願入到她心儀的大埔Band 1中學。

網民感慨反映現實社會

網民紛紛留言直斥該名家長處理不當，應向女兒作出糾正，否則會影響其思想，將來恐怕走歪路，讀書幾叻都沒用。有人又感慨在現實社會中，往往就是「耍手段」的人在職場上位最快。點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【管教問題】發現女兒專題研習作弊　媽媽大發雷霆送走寵物犬作懲罰
12:40 2022/06/13
【管教問題】發現女兒專題研習作弊　媽媽大發雷霆送走寵物犬作懲罰
【勞氣爸媽】何基佑7歲仔功課散滿一地　大呻似兇案現場引共鳴︰成間垃圾房
16:06 2022/05/19
【勞氣爸媽】何基佑7歲仔功課散滿一地　大呻似兇案現場引共鳴︰成間垃圾房
【種族歧視】女兒升小港媽入學校群交流　家長嫌棄南亞生︰冇家教又唔戴好口罩
15:40 2022/06/13
【種族歧視】女兒升小港媽入學校群交流　家長嫌棄南亞生︰冇家教又唔戴好口罩

你可能感興趣

【管教問題】發現女兒專題研習作弊　媽媽大發雷霆送走寵物犬作懲罰
12:40 2022/06/13
【管教問題】發現女兒專題研習作弊　媽媽大發雷霆送走寵物犬作懲罰
【勞氣爸媽】何基佑7歲仔功課散滿一地　大呻似兇案現場引共鳴︰成間垃圾房
16:06 2022/05/19
【勞氣爸媽】何基佑7歲仔功課散滿一地　大呻似兇案現場引共鳴︰成間垃圾房
【種族歧視】女兒升小港媽入學校群交流　家長嫌棄南亞生︰冇家教又唔戴好口罩
15:40 2022/06/13
【種族歧視】女兒升小港媽入學校群交流　家長嫌棄南亞生︰冇家教又唔戴好口罩
家庭教育 爸媽心聲 中小學教育 小學 功課壓力 網絡熱話 田徑運動 大埔

最高瀏覽

【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
19:06 2022/06/15
【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
10:57 2022/06/15
【尋人記II】方東昇助「杯麵男孩」尋生母　志文與黃亞保撞樣藏玄機？
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身
12:48 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身