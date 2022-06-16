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【破欠基金】立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元　明日起刊憲生效

社會 13:03 2022/06/16

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立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元，明日起刊憲生效。（資料圖片）

立法會今日（16日）通過調升破產欠薪保障基金特惠款項項目的款額上限，經修訂的款額上限將由明日（17日）決議刊憲當日起生效，並將適用於這日期或其後所衍生的薪金、代通知金、遣散費、未放年假薪酬及未放法定假日薪酬的債項。

因僱主無力清償債務而被拖欠工資、代通知金、遣散費、未放年假薪酬及未放法定假日薪酬的僱員，可從破欠基金獲得的特惠款項將獲調高，包括欠薪由3.6萬元調升至8萬元；代通知金由2.25萬元調升至4.5萬元；遣散費由首5萬元及餘額的一半調升至首10萬元及餘額的一半；以及未放年假薪酬及／或未放法定假日薪酬由1.05萬元調升至2.6萬元。

基金於1985年成立，目的是向無力償債僱主的僱員發放特惠款項，以提供適時經濟援助。

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責任編輯：李榮忠

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