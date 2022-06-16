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消息：新班子名單曝光　5局長留下9人升遷（附全名單）

政治 13:19 2022/06/16

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新班子人選已敲定。（資料圖片）

候任特首李家超班子已敲定，據本報了解，至少7位司局長人選，屬現任或前任常任秘書長，而本屆政府留任或升任的司局長僅6人，立法會則有3人加入問責班子。

據了解，一直未有風聲的勞工及福利局長，將由現任社會福利署署長梁松泰出任。而商務及經濟發展局局長，則交予現任大灣區航空公司董事及行政總裁丘應樺。

政界原估計現任運輸及房屋局長陳帆會留下，出任房屋局或運輸及物流局長，不過，據悉，兩局長分別花落現任建築署署長何永賢和發展局前常秘林世雄。

沒有留任的還有公務員事務局長聶德權，將由該局常秘楊何蓓茵出任。至於環境及生態局長及教育局長，則由現任副局長謝展寰和蔡若蓮升任。現任教育局長楊潤雄，將調任文化、體育及旅遊局長。

新班子人選如下：

司長

政務司司長：陳國基（現任特首辦主任，升任）

政務司副司長：卓永興（創科局前常秘）

財政司司長：陳茂波（連任）

財政司副司長：黃偉綸（現任發展局局長，升任）

律政司司長：林定國（大律師公會前主席）

律政司副司長：張國鈞（民建聯立法會議員）

局長

勞工及福利局長：梁松泰（現任社會福利署署長，升任）

商務及經濟發展局長：丘應樺（現任大灣區航空公司董事及行政總裁）

房屋局長：何永賢（現任建築署署長，升任）

運輸及物流局長：林世雄（發展局前常秘）

發展局長：甯漢豪（現任發展局常秘，升任）

創新科技及工業局長：孫東（立法會議員）

文化體育及旅遊局長：楊潤雄（現任教育局局長，調任）

公務員事務局長：楊何蓓茵（現任公務員事務局常秘，升任）

環境及生態局長：謝展寰（現任環境局副局長，升任）

教育局長：蔡若蓮（現任教育局副局長，升任）

保安局局長：鄧炳強（連任）

政制及內地事務局局長：曾國衞（連任）

財經事務及庫務局長：許正宇（連任）

民政及青年事務局長：麥美娟（工聯會立法會議員）

醫務衞生局長：盧寵茂（港大深圳醫院院長）

特首辦主任：葉文娟（現任保安局常秘，升任）

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撰文 : 傅流螢

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