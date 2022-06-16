【最惡腦癌】持續頭痛疲倦14年無特別病徵　港女生患最惡腦癌緊急開腦保命

▲ Tunie自20歲開始便經常頭痛，無特別病徵，沒料到14年後突然暈倒昏迷，才確診第四期高度惡性腦癌的膠質母細胞瘤。

腦部病變令人防不勝防，只因頭痛、噁心等症狀太普遍，即使腦部生腫瘤也很難察覺。香港神經腫瘤學會代表神經外科專科醫生何文傑指，若不幸患上腦部原發性惡性腫瘤的多形性膠質母細胞瘤（簡稱GBM），病情會在短時間內急劇惡化，甚至可於3個月內奪命，死亡風險極高。

具侵襲性的多形性膠質母細胞瘤，香港每年增逾百宗新症，2019年有137宗，估計每10萬人中有3個病例，此病可發生在任何年齡，包括幼年。由於GBM的症狀輕微，多是噁心、頭痛、視力減退、記憶力問題、癲癇發作等，很容易被忽略。

▲ Tunie個性樂觀，確診GBM後積極治療，先後進行30多次電療及多次化療。(受訪者提供圖片)

誤以為都市病

GBM患者Tunie自20歲開始便經常頭痛，一直以為是壓力大所致，即使曾進行磁力共振掃瞄也顯示正常，多年來一直服用止痛藥了事。直到2016年10月，34歲的她突然暈倒昏迷，才確診第四期高度惡性腦癌的膠質母細胞瘤。她回想道：「止痛藥的服用劑量愈來愈大，後來更轉服止神經痛的藥才有效果。在發病前，除了頭痛、特別疲倦之外，沒有其他不妥，完全不察覺有病。」

Tunie指的「特別疲倦」是非一般。「在發病前一個月，最明顯是上班遲到的問題。明明已經起床梳洗、化粧、換衣服，準備出門，卻時常會突然覺得超級疲倦，一靠着床邊就能瞬間入睡，一睡就兩、三小時。」直到某日張開眼，她發現自己身在醫院病床上，周身插滿管子。

當時醫生已為她進行緊急開腦手術，切除6X4厘米的腫瘤，惟餘下5%至10%的腫瘤未能清除，需要其他跟進治療。她在手術後一星期才恢復意識，但有持續發燒、情緒低落、脾氣暴躁等情況。

▲ 基於腦癌極少擴散的關係，不是以「期」來劃分，而是用「級」來界定。第一級是性質較溫和的最早期，而第四級是指高度惡性的後期，學名為膠質母細胞瘤。(iStock圖片)

過半患者活不過一年

世界衛生組織將GBM定為惡性度最高的腦腫瘤，若患者不接受治療，平均壽命僅為3個月。早前香港神經腫瘤學會整合過往15年逾千名香港患者的大型資料庫數據，發現本地的GBM確診年齡中位數為57歲，逾5成患者存活期不足一年，僅2成患者存活期超過兩年，3%患者存活期超過5年。

GBM是難以治療及根治的癌症，一旦確診，治療目的是減慢癌症惡化速度及紓緩症狀。Tunie直言在得知患上GBM時，已想到要為自己準備身後事，但亦多得樂天個性，讓她同時積極接受治療，先後進行30多次電療及多次化療，確診至今已踏入第五個年頭。

▲ 神經外科專科醫生何文傑指頭痛、噁心等症狀常見，難以察覺是腦部出現腫瘤的警號。(受訪者提供圖片)

Tunie接受手術時，醫生移除了她的右邊頭蓋骨，令其前額形狀與常人不同，需以頭髮或帽子遮蔽，平日更需小心避免受到撞擊，但她仍慶幸能活着。「我知它（腫瘤）不會消失，不需要跟它鬥，而是共存、和平相處。」她於手術後3個月返回工作崗位，重回正常生活軌道，只需每年做兩次磁力共振掃瞄和覆診，暫時未有見復發迹象。「不知哪一天我會不會突然瞓低，或者睡醒後身體動不了。不過，這一刻我能夠仍然存在，過了幾年的正常生活，真的已經賺了。」

腫瘤電場治療配額不足

在治療方面，GBM的標準治療是接受手術切除，再配合電療、化療、標靶藥物來控制腫瘤。何文傑醫生說：「腦部掌管整個身體的運作，動刀時要非常小心，以不影響病人身體運作、避免後遺症的大原則下，很多時難以將腫瘤徹底切除。」另有新式的腫瘤電場治療，但費用高昂，每月約需十多萬元。雖說自今年第一季起，醫管局轄下7所公立醫院有腫瘤電場治療的免費配額，但只有7個，以每年新症約百多宗來計，絕對僧多粥少。

▲ 任職秘書的Tunie一直以為壓力大才引致頭痛，從未想過會患上腦腫瘤。(受訪者提供圖片)

Tunie相信樂觀的心情對病情是有正面影響，在得病後奇迹好轉，她的人生態度也大有改變，奉行活在當下和及時行樂，全因「唔知聽日仲有無命」。「錢帶不進棺材，想食就食，想買就買。以前不會吃宵夜，現在半夜突然想吃串燒就去食，身形由中碼變成加大碼都無所謂。」她盡情地做想做的事，認為心存正能量，才可將腫瘤來襲的時間盡量推遲。另外，她寄語病人不妨加入病人組織，如香港罕見疾病聯盟，跟同路人互相支援，結伴面對疾病。

記者：劉妙賢