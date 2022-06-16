【地獄廚神是我媽】吳啟洋+右雨試食地獄料理不斷作嘔　納豆經重新包裝味道昇華

▲ Phoebus和右雨試食時表情痛苦。（大會提供）

由陳俞希（Hailey）、鄭伊琪（浩南）、右雨及P1X3L主持的ViuTV節目《地獄廚神是我媽》，邀請不同家庭的母親大人展示她們獨有的地獄料理。

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今天（16日）播出的一集主角是Pauline媽媽，她是養生狂迷，最愛煲日系醫學節目，更愛上「臭名遠播」的超級食物——納豆。

為了女兒可以接受這些健康食物，她不惜用盡各種方法，將它們混入阿女至愛的菜式之中，造成本集的地獄級料理：佈滿紫色黏液及疑似蟲卵的「瘀血嘔泡納豆炒蛋」、蒸到溶溶爛爛有如鬼口水一樣的「毛蟲入手牛油果卷」。

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除了令女兒產生陰影外，試食現場的Phoebus和右雨兩位主持都聞風喪膽，不斷推搪試食。二人最終硬着頭皮試食後，面露痛苦表情，面容扭曲及不停作嘔。

面對殺傷力如此強大的地獄食品，以創意見稱的人氣名廚Mabel就將它們重新包裝，化身為打卡一流的「牛油果辣肉腸焗墨西哥薄餅」，以及將納豆味道昇華的「日式納豆野菜肥牛卷」，希望令女兒可以重拾對媽媽飯菜的信任。

