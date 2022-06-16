【清除霉菌】租屋天花板嚴重發霉疑業主隱瞞　裝修學院校長教2招杜絕霉根

▲ 台灣有網民一年前租了一間環境和地段都很好的單位，一年後天花板卻嚴重發霉。

租屋嚴重發霉不只影響住屋環境，更可能危害健康。日前台灣有網民分享，一年前租了一間環境和地段都很好的單位，一年後天花板卻嚴重發霉，出現極多霉漬。租客更被業主要求重新油漆牆壁再退租，令租客懷疑主是有意隱瞞。

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據Facebook群組「租屋糾紛、問題、租霸、疑難雜症特區」，有網民日前圖文並茂，發帖指租屋單位內的天花板上佈滿霉漬。事主指自己在台北已搬了8次屋，首次遇到這種問題。

他指去年5月搬入單位，當時業主以疫情關係為由，表示已找人為單位牆壁進行油漆。事主對單位內的設備、交通、地段都很滿意，豈料一年後牆身出現大面積發霉情形。事主打算退租，卻被業主要求「搬後要回覆（復）原來的狀況」，重新為牆壁油漆才能退租。

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帖文引來網民熱烈議論，有網民笑稱滿佈霉漬的天花板像宇宙：「抬頭還能看宇宙…」而事主也幽默回應：「沒錯可以看到發霉的多元宇宙。」點擊睇更多網民留言：

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牆身發霉如何處理？裝修學院校長Simon就曾接受TOPick訪問，分享了兩個防霉方法，特別針對洗手間和廚房，以及發霉牆壁等家中濕氣重的地方。

除霉劑+玻璃膠

坊間有些除霉劑專門針對洗手盆、浴缸等邊位的玻璃膠，噴一噴基本上可清走霉根。如情況太嚴重，Simon建議先剷走舊的玻璃膠，然後消毒，再重新鋪上玻璃膠。

防霉水

如對付發霉牆壁，可使用牆身專用的防霉水，只要在有霉菌的牆身直接噴上，再抹走，最後髹上油漆便可。

而好師傳裝修平台創辦人WOODY亦曾受訪，建議4個方式預防霉菌出現：

選用防菌防霉的油漆，減低牆身發霉機會。

關冷氣後忌立即開窗，否則會令水蒸氣入牆，令牆身易發霉，應待室內氣溫降至與室外相約才開窗。

沖涼後忌打開浴室門，不少人以為開門可加快吹乾地面，卻易令廁所門外的牆發霉。

有需要時宜用抽濕機保持乾爽，惟坊間不少抽濕機只夠一房間所用，或需多於一部。

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責任編輯：羅嘉欣