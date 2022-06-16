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【海洋污染】荃灣泳灘現大量漂浮雜物垃圾　政府拯溺員總工會籲市民勿貪方便郊外棄垃圾

社會 13:20 2022/06/16

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（香港政府拯溺員總工會fb圖片）

香港政府拯溺員總工會今日（16日）在社交網站呼籲市民，切勿貪一時方便在郊野及外島遊玩時隨處棄置垃圾，此行為不旦違法，而且垃圾有機會因雨水，潮漲等因素沖出大海造成海洋污染。

工會於社交平台表示，連場暴雨持續數日，荃灣泳灘一帶出現大量漂浮雜物及垃圾。發現當中有不少塑膠產品，大部份是水樽，食物包裝等即棄垃圾等，辛苦各救生員及外判清潔工人 數天日曬雨淋地清潔海岸，呼籲市民切勿在郊外棄置垃圾。

工會又稱，特別是塑膠廢物會破壞整個海洋生態，例如海洋生物被垃圾纏繞、因垃圾導致缺氧死亡，以及海洋生物及海鳥誤食塑膠飲管等。另外，大量的塑膠垃圾漂浮、覆蓋在海面上，遮蔽了陽光，阻礙綠色水生植物進行光合作用，造成海水中溶解氧大幅減少，導致大量海洋生物缺氧死亡，會破壞生物的食物鏈，以至對生物多樣性造成負面影響。

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責任編輯：余思嵐

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