【搶劫候判】涉持刀劫7人車司機千元警擎槍追截　4男認搶劫等罪候判

▲ 涉持刀劫7人車司機千元警擎槍追截，4男認搶劫等罪候判。（資料圖片）

7人車司機接載4名男子，途中有人表示「暈車浪」要求停車，其間有人亮刀搶劫司機1,000元後奪車逃走。警方展開追截時7人車超速撞傷1名警員，到場支援警員擎槍警告及開槍，7人車其後失控撞欄，4人被捕，其中1人自爆涉及販運價值80萬元毒品。4名劫匪今（16日）於高院承認搶劫等罪，4人求情均表示受金錢引誘而犯案，法官押後至7月21日判刑，其間替兩名被告索取教導所及勞教中心報告。

4名被告陳鉅耀（20歲，散工）、王子樂（18歲，無業）、羅雪浩（28歲，失業，）及黎泳伸（19歲，無業），4人承認1項搶劫罪，控罪指4人於2020年4月3日，在流浮山下白泥搶劫鄭軍1,000元，陳另承認1項危險駕駛罪，羅則另承認1項串謀販毒罪，事發於同年3月。首被告及第3被告曾有暴力及不誠實案刑事紀錄，其餘兩人則沒有刑事紀錄。

代表律師分別求情時指，首被告只負責駕車，並非主謀，1名叫「金魚」人士幕後操控，首被告本為散工，受疫情影響致收入大減才犯案。首被告明白案發時駕駛態度非常惡劣，因當時驚恐才作出有關行為，並向事主致歉。

次被告案發時只有16歲，父親因受疫情影響而收入大減，次被告為幫補家計才犯案。代表律師指被告當時心智不成熟及受金錢引誘。至於第3被告所涉之串謀販毒罪，代表律師指「金魚」聲稱因販毒案失手，次被告因而欠下80萬元，惟當中如何計算及涉及何人何事則不得而知。

控方表示根據當時毒品可卡因、冰及大麻巿價，每克約值1,132元、629元及185元，認為法庭可以此作基礎衡量刑期，部分刑期可與搶劫罪分期執行。

代表律師指第4被告案發時17歲，心智不太成熟，受金錢引誘。被告為上進青年，曾參加國際滑浪風帆賽事及獲獎，已被還押兩年，因本案而改變人生。法官先替次被告及第4被告索取勞教中心及教導所報告，4人還押至7月21日判刑。

案發日下午，事主按來電要求駕駛7人車到尖沙咀接載4名被告到流浮山，其間第4被告表示「暈車浪」，事主遂到後座協助調校座位，其間第3被告持刀指嚇事主頸部聲稱搶劫，事主交出1,000元，並應要求交出車匙，首被告駕車離去後事主報警。

警方接報後於粉嶺公路發現7人車蹤影並展開追截，騎電單車警長同時發現7人車超速，與其他同袍追截，警長其間被撞倒，遂立即擎槍警告。其餘警員亦擎槍警告但不果，其中1名警長開槍，惟7人車未有停下，繼續前行期間撞向警車，最終失控撞欄，4名被告被捕。

警誡下次被告及第4被告分別稱因財困而犯案，並獲分290及120元。第3被告警誡下稱，同年3月曾向「金魚」提供住址收取海外包裹，內有毒品大麻、可卡因及冰，巿值共80萬元，事成可獲酬1萬元。惟第3被告收取包裹後被劫，因事敗而欠「金魚」80萬元，並被迫替對方辦事。

警方調查後發現，2020年3月被告曾收取兩個來自加拿大及哥倫比亞包裹，分別重約3及8公斤。

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記者：林育慧