【正能量】34歲工作狂主管確診二期乳癌　從怨命到享受慢活迎來浴火重生

▲ 對比以往忙得昏天地暗的辦公室歲月，恍如隔世。Susanne經歷得病後的灰暗抗癌日子後，重新找到人生方向，正式浴火重生。

記憶中有很多人生的瞬間定格，相信陳建英（Susanne）在龍舟上奮力一划，衝向終點的剎那，現已能坦然地蓋過醫生宣告確診乳癌的沉重一刻。Susanne患病康復後迎來了第二次人生，由「點解係我」的自怨自艾，到當下的活力積極人生，親歷其中自然百感交集。

早前端午節，龍舟賽事仍受疫情影響而暫停，不過Susanne依舊一早來到將軍澳龍舟訓練中心，為下水划龍舟做準備。她正是粉紅戰士Pink Power Hong Kong龍舟隊的號召者，一隊由乳癌康復者及其家屬組成的隊伍。

龍舟開啟第二人生

Susanne現時生活忙得充實，每星期「操龍」至少兩次，也要兼顧製作團隊服飾、尋找經費贊助、練習行程規劃等。講起近年生活，她笑說最享受在疫情前不時與隊友結伴出國參賽，順道旅遊的美好日子。對比以往忙得昏天地暗的辦公室歲月，恍如隔世。Susanne經歷得病後的灰暗抗癌日子後，重新找到人生方向，正式浴火重生。

▲ Susanne指患病時，家人的支持是最強後盾，令她能堅持完成艱辛的療程。(黃建輝攝)

舊同事閒時見面食飯，一句「你變了」，印證了Susanne的第二人生。她由以往效率至上的女魔頭上司，變成親切的友人。「我依舊有要求，划龍舟時一樣認真，有唔妥時都會大喝，認真就會嚴肅。」這天她為了訪問拍照而特地換上的斯文裝束，就是從櫃底翻出來，她笑說：「以前返工的衫好多都扔了，就連名牌手袋都扔掉，用不著就不要阻地方。」穿多了舒適的運動衣衫鞋，確實很難回去夾腳高跟鞋的日子。

家人支持最重要

回想2003年，34歲的Susanne某天突然察覺胸部出現硬塊，到醫生確診第二期乳癌至開刀動手術，切除部分乳房組織，只有短短十數天時間，當時她只強烈地要「生存」，對於手術風險、治療副作用等均未有細想，皆因「活著」是最大信念。當副作用一波波湧現時，才是意志力、情緒考驗的開始。

▲ 擔任龍舟鼓手的Susanne，指打鼓時要夠熱血，槳手划起來才會有幹勁。(受訪者提供圖片)

治療過程的辛酸一言難盡，幸好多得家人的支持，Susanne爸爸一句「有事就返屋企，一定有個位俾你」，讓她心安亦大受感動，燃起最旺盛的戰鬥意志，捱過每次化療發高燒後定必脫髮的無奈，還有不斷吊針、打抗生素去擊退高燒。最終經歷了6次化療和30多次電療，斷斷續續十個多月才完成療程，亦平安度過5年服用抗癌藥的觀察期，宣告戰勝癌症。

回想得病原因，她只能說工作太拼命。「Shipping的工作太趕太忙，被人push得好厲害，壓力太大。我又好緊張工作，晚上11、12點才放工。假日是睡到2、3點才醒，完全無運動，身體機能好差，經常好疲倦，又整天在冷氣房，不懂得出汗，亦不會主動出去曬太陽。」她不時強調「心情不好，對身體一定不好」，「叫自己轉變生活模式，樓不供了，不需勉強自己一定要有穩定收入，即時拋開沉重負擔，辭工後可以做喜歡的事。放棄物質之後，生活可以好簡單。」

▲ Susanne成立粉紅戰士Pink Power Hong Kong龍舟隊後，近年更希望將此活動推廣開去，在7月10日將會舉行龍舟體驗曰，有興趣人士可到粉紅戰士Facebook專頁查詢報名。(受訪者提供圖片)

運動紓緩副作用

為了善待身體，以往從不運動的Susanne，為了每天早起吸收新鮮空氣，以晨運散步作開始，後來更經醫生介紹接觸了龍舟運動，因根據研究結果顯示，乳癌治療後的保養同樣重要，患者適當地進行上肢運動，可有效紓緩淋巴水腫等治療副作用。

想不到Susanne一試就愛上了龍舟，一班人為了目標齊心努力的幹勁，即時「點起咗團火」。她笑：「一個定時的集體運動，對康復者很重要。特別是少運動的人，定時定候必定出席，好像約了朋友聚會一樣。如果叫我自己去跑步，根本好難做到。」

她打開手心展示不斷緊握龍舟槳練習而造成的厚繭。「剛開始練習時，全身肌肉痠痛，未恢復就要再操過，睡到半夜轉身時都會痛醒。」要知道划龍舟是全身性運動，由手臂、腰腹到大腿全都要發力。「臀部是支點，除了手心生繭之外，臀部都起了水泡。第二日坐低起身後水泡全都破了，黏著褲子要撕開時很痛，但仍然繼續堅持練習。有目標才有動力，更開心。」最喜歡她說的「拼命去玩」，真正體會出生命的熱情。

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競賽燃起生命熱情

「做鼓手時，打鼓大叫給他們力量，他們給我回應，好熱血。」Susanne跟隊員正是向着參賽拿獎的目標進發，她直言：「不想其他人特別標籤我們有病，大家都是過來人，一切在心中。有位70歲的隊員，即使上岸時也堅持不用他人扶。」他們的自強是從細節中體現出來。

Susanne以運動開展第二人生之外，早前她亦參加了「盛放．夢想」慈善寫真集的拍攝活動，成為書中其中一位主角。寫真相集由10位不同階層、年齡的香港女性，以自身經歷去勉勵女性在逆境中自強。收益扣除成本後會全數捐贈香港乳癌基金會、香港傷殘人士體育協會、癌症資訊網等機構，預購電話9736 2652。

記者︰劉妙賢