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【5G網絡】中國移動香港7月啟用700MHz 5G頻譜　優化5G網絡加強室內接收力

休閒消費 13:32 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

中國移動香港7月初啟用700MHz 5G 頻譜。（圖片由中國移動提供）

中國移動香港一直部署700MHz 5G頻段，現宣布已準備就緒並於7月初投入服務，進一步優化全港的5G覆蓋，覆蓋更廣加強網絡接收能力。

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中國移動指700MHz頻段處於低頻段，具有訊號覆蓋廣、穿透力強等特性，能有效加強室內接收能力。 同時，此頻段可用於「廣域覆蓋」，有效加強郊外地區及海域5G覆蓋。

中國移動香港一直投放資源建設5G網絡，去年成功投得多個頻譜，成為香港擁有最多頻譜資源的流動網絡營運商，當中700MHz頻帶（n28）內的10MHz成對（共 20MHz） 頻譜，更是為5G網絡優化提供有利條件。中國移動香港指700MHz頻譜的啟用可以為客戶帶來更深度覆蓋的5G網絡，讓客戶享受更穩定、更流暢的流動通訊體驗 。

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責任編緝：羅嘉欣

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