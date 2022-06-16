【小一報名】英華小學簡介會報名8分鐘爆滿　校長︰小一入學申請設兩輪面試及拍片

▲ 英華小學兩場簡介會報名8分鐘爆滿。

直資及私立學校陸續接受2023-24年度小一入學申請，其中傳統直資男校英華小學今日（16日）早上展開小一簡介會網上報名，兩場簡介會名額在短短8分鐘已經爆滿，打破過去10多分鐘一掃而空的紀錄。英華小學校長陳美娟樂見家長對學校的支持，期望家長在簡介會上得到入學資訊外，在育兒及親子關係上也有得著。

英華小學將於7月16日上午9時及下午1時，舉行兩場小一簡介會，每場簡介會2小時，而每個家庭只限一位家長出席。今日（16日）早上9時正，學校開放簡介會網上報名，8分鐘即滿額。如未能成功報名的家長，可於7月19日或之後於網上重溫簡介會內容。

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簡介會分享面試內容及育兒心得

英華小學校長陳美娟接受TOPick訪問時表示，兩場簡介會分別提供500個名額，即共有1,000個名額。過去該校簡介會報名約10多分鐘滿額，今次更快至8分鐘爆滿。陳校長笑言，或許疫情下家長的資訊科技技術加強了，而且在數碼化年代，家長已習慣網購、網上開會等，孩子網上學習、上zoom亦變得平常，很多事情可透過手機進行，令網上報名更有效快捷。

家長對簡介會反應熱烈，陳校長樂見家長想來參與簡介會，她表示︰

簡介會講面試內容和要求，也講育兒心得及親子關係，希望家長在這兩方面都有進步及得著。

不過陳校長補充，簡介會能否如期進行，視乎疫情及教育局指引。

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兩輪面試及一次交片評核

該校提供165個小一學額，並將於7月20日至24日接受小一入學網上申請。因應疫情關係，校方去年將第三輪面試改為拍片形式，今年繼續沿用此甄選模式，設有兩輪面試及一次交片評核。

面試方面，陳校長指出，第一輪及第二輪面試模式跟以往相似。第一輪面試10多名小朋友為一組，由老師面見及提問，之後校方會揀選適合的學生進入第二輪面試，數名小朋友為一組與校長會面。

校方從第二輪面試中，選取部分家長及學生提交一條不超過3分鐘的短片。短片內容涵蓋家長與孩子相處的小故事、家長分享對家校合作的期望及看法、親子活動展示等。陳校長希望藉短片了解家長的育兒心得及對家校合作的想法，從而得知家長能否與學校成為好拍檔，並從親子活動看到家長與孩子間真實的互動。

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記者︰駱秀玲