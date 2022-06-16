【死因研訊】北角校巴溜前釀5途人亡　死因庭押後另定日期處理

▲ 死者家屬嚴海志。（陳國峰攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡，死因裁判法庭展開研訊後，律政司早前申請押後裁決，案件押後至今（16日）早再訊，死因裁判官何俊堯今將案件押後至另定日期再處理。

死因庭原定5月18日就5名死者死亡作出裁定，由於律政司於庭上申請將裁決押後，以待檢視4名證人的證供謄本和錄音，遂押後至今再訊。。

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

▲ 死者家屬梁曦文。（陳國峰攝）

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記者：梁錦麟