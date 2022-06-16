【謀殺受審】清潔工疑被磚頭擊斃案續審　片段顯示傷者清路釀成與黑衣人爭執

▲ 清潔工疑被磚頭擊斃案續審，片段顯示傷者清路釀成與黑衣人爭執。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（16日）於高等法院續審。控方今於庭上播出多段片段，可見傷者X首先清理路上磚頭，其後發展至黑衣人及傷者一方爭執，雙方互有投擲磚頭等物件，其後死者倒地，頭部流血。

控方今繼續開案陳詞，並播放多段閉路電視及在場人士以手機拍得的片段，當中更包括死者羅長清的手機所拍下的片段。從片段中可見，2019年11月13日案發當天在上水北區大會堂外，涉案傷者X首先清理馬路上的磚頭，其間有零星黑衣人將X搬走的磚頭放回路上，後來雙方的人數均逐漸增加，並發展至雙方爭執，互相投擲磚頭及鐵通等物件。

其後從死者手機拍得的片段可見，鏡頭向著天空，上方有磚頭劃過，控方指當時死者已倒地，並有人大叫「Call白車」。而從旁人的手機片段則可見死者躺在地上，沒有動作，頭部流血。

控方又於庭上播放從次被告手機中擷取的語音訊息，當中有人稱「喂，你手上有無鎚呀？係囉，我屋企咩架生都無但係我朝早五點想吾呀約咗⋯⋯約咗兩位出呀⋯⋯約咗一兩個手足同我出去搞鐵。」其後亦有人指外面尚未放催淚彈，因此暫不帶鎚子。

控方指，這是1宗夥同犯案的案件，當中有人投擲磚頭、有人持傘保護他們，每個人有不同角色，涉案的人毋須行動一致。而X又曾於認人手續中，憑衣著及髮型認出涉案首被告。

涉案61歲傷者X今亦出庭作供指，他於案發當日早上外出上班，途經上水廣場的天橋，看到樓下馬路上有磚頭及路牌等雜物，因此他走到馬路上與其他市民一同搬開雜物，其間兩名黑衣男子以手機拍攝他們。

X其後返回天橋，並遇到上述兩名黑衣男子，X認為兩人曾參與將雜物置於路面，因此尾隨二人走了一段路。X隨後回家更衣後再外出，又再遇到兩名黑衣男子放置雜物於路面，X於是再次清理路上雜物。

其間有黑衣人指X不應幫政府和警察，並將磚頭重新放回路上。隨後有人大叫「開遮」，X理解這代表黑衣人準備對他作出更暴力的行為。案件下午續審。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

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記者：楊詠渝