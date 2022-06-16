【聲生不息】楊丞琳《越難越愛》唱功受討論　吳若希順應民意跟RainIe「合唱」

▲ 吳若希親自跟楊丞琳「合唱」。

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，上周日播出一集主題是「港樂與我的『葡萄成熟時』」，當中台灣歌手楊丞琳以特邀嘉賓現身，楊丞琳（Rainie）更選擇了吳若希的《越難越愛》，苦練廣東話演唱，之後不少網民亦重溫原唱吳若希的版本。

楊丞琳在演唱《越難越愛》，苦練廣東話咬字，自言是一大挑戰。楊丞琳的版本被網民讚唱得用心，雖然咬字不算太準確，但情感豐富，不過也有粉絲認為，難以超越吳若希版本。

▲ Jinny開live唱首本名曲。

有網民也重loop了吳若希現場演唱的《越難越愛》影片，引發不少討論。

或有見及此，吳若希順應粉絲要求，昨日在IG發布短片，跟著楊丞琳版本一同合唱。Jinny並留言：「終於可以和楊丞琳合唱，多謝公司。」Jinny夢想成真，同時好多網友亦留言想同Jinny合唱。不久Jinny更索性post 出和音版，方便大家隨時合唱。

▲ Jinny索性post 出和音版。

事後聯絡Jinny， 她說：「感謝監製Alex出手協助，因為和音比主唱更難，高音更加係大挑戰。」Jinny 更感謝楊丞琳揀選了《愈難愈愛》令她可以再有新嘗試，而最近Jinny忙於與好友麥美恩為全新綜藝節目錄映外亦為新歌《慢鏡》投入宣傳。