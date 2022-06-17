【健康之道】33歲唐貝詩生酮飲食保美好身段　分享一周飲食期Keep Fit不捱餓

▲ 唐貝詩（Lydia Tong）分享自己的生酮飲食之道。

愈來愈多人注重健康，不少減肥人士會利用生酮飲食「keep fit」。生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）接受了TOPick訪問，分享自己生酮飲食之道，以及對健康的見解，希望有更多人注重健康，「Keep Fit不捱餓」，讓健康成為自己的「lifestyle」！

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Lydia多年來以低碳及生酮飲食保持身段，近年更積極進修營養學，鑽研健康飲食之道。她更在家研製生酮甜品，與友人創立自家生酮曲奇品牌——Ketoré ，推廣生酮飲食。

生酮飲食比較講究，都是低碳水飲食之一，不過脂肪比例會高一點。

Lydia表示人類身體主要的能量會先用醣，再燃燒脂肪，生酮飲食下會使身體先用酮體，再逼使脂肪作主要能量，因此可以令肚餓感下降，易有飽腹感。由於精緻食物及醣會令人易有飢餓感，Lydia建議大家要健康飲食，避免進食精緻食物，生酮人士外出時都可以選擇生酮食物。

設計生酮火鍋套餐

▲ 生酮飲食達人唐貝詩。（蕭雅文攝）

有見及此，Lydia近日與渝味曉宇重慶老火鍋合作，推出了生酮火鍋套餐，配合渝味曉宇的食材之餘，還嚴選了合適生酮人士的調味料，讓「酮」路人外出吃飯多個選擇！

Lydia指是次生酮火鍋套餐中湯底沒有添加糖，如花膠雞煲，使用來自泰國沒有添加糖及味精的雞粉。飲品及特飲都是一起與餐廳研發，使用羅漢果糖，升糖指數可以大大減低。肉類及內藏都適合生酮人士，不過要避免吃加工肉類，如腸仔、午餐肉及丸類等就避免進食，根莖類蔬菜，如薯仔、蘿蔔等均含有澱粉，生酮人士宜小心，同時可以多吃健康的油脂。

現時亦有很多生酮食物，如生酮麵包，生酮蛋糕，取代精緻碳水。進行生酮飲食並非如此「地獄」。例如Lydia自家研製的生酮曲奇，都是使用杏仁粉椰子粉取代麵粉，減低升糖指數同時，可以減少糖份攝取，無需「完全戒口」。

不過要留意水果並非樣樣可吃，如榴槤、香蕉會很多糖份，想吃低糖水果可吃士多啤梨、藍莓、覆盆子等。

Lydia的生酮飲食期

第一次進行生酮飲食時，Lydia計劃自己每天的餐單，多魚、肉及菜，她坦言餐單很健康，沒有感到辛苦，甚至整天處於很「飽」的狀態。但到了第三天，會開始感到疲累，走路無力，開始有「酮流感」的出現。第四、五天甚至有作嘔的情況，「食高脂肪食物不太習慣，但到了第7天就習慣了！如同過了一個過渡期。」

Lydia坦言一開始會影響心情，但生酮飲食下，Lydia睡眠質素變得良好，表示「唔會覺得有唔夠瞓嘅情況發生！皮膚好，訓得好，心情都變得好！」生酮飲食除了減肥人士可以進行外，對糖尿病人士亦很有幫助，可以控制好血糖，減少出現血糖不穩的情況。

進行生酮飲食的人可多吃含鈣食物，如菠菜、沙甸魚、無添加糖的豆奶，去補充營養。

Lydia建議大家可以一步一步去嘗試生酮飲食，不用一下子「戒碳水」，應先從戒掉高糖份飲料入手，如珍珠奶茶、蛋糕及甜品等，才去嘗試進行生酮飲食。大家亦不用刻意長期地進行生酮飲食，可以過一段日子讓自己吃碳水，最重要是把健康飲食變成lifestyle，減肥人士亦不應以低卡路里攝取方式減肥，否則會容易反彈，有恆心才是最重要！

同場加映 Ketoré 零罪惡生酮月餅禮盒

▲ Ketoré 生酮月餅禮盒。（圖片由受訪者提供）

中秋佳節將至，Lydia自家品牌Ketoré推出了生酮月餅，怕高糖分、高卡路里的大家可以一試！推出奶黃月餅外，還有全新黑芝麻口味，兩者皆無添加糖、無麵粉、無麩質、低碳生酮，用上純天然食材，不含任何香精或色素，關注血糖人士都食得！

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每個禮盒包含：

零罪惡生酮奶黃月餅50gx2

零罪惡生酮黑芝麻月餅50gx2

月光玫瑰白茶12包（單購價：$68）

大家可以單件裝$68／個購買，或以即日起至8月11日以早鳥價$298（原價$388）購買一盒。

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記者：蕭雅文、張懿慧