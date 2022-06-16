【致敏成因】中大揭蟎蟲具基因學習能力加劇人類過敏　倡密封冷藏高蛋白質食物

▲ （中大直播截圖）

蟎蟲是令人類過敏的主要源頭。逾半本港人口患有至少一種過敏性疾病，兒童個案（14 歲以下）的數字在過去數十年間更不斷飆升，其中家居塵蟎是本港約40%至 60%過敏人士的主要致敏原因。中大醫學院生物醫學學院發現，蟎蟲具「基因水平轉移」能力，即從細菌中學習優秀的基因，加強了蟎蟲的適應力，尤其在解毒和消化方面。由於人類並沒有這些基因轉移，因此它們可被視為防治蟎蟲的理想藥物靶點，針對這些獨特基因可以找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具。

一向對蛋、奶製品等沒有食物敏感的17歲阿孆，一次上學途中突然感到呼吸因難、出疹等過敏徵狀，求醫後確診過敏性休克，醫生問診之下發現其病發前進食的自製班戟或為致敏源，化驗下發現班戟粉因開封太久，加上長期儲存在潮濕及炎熱的環境，令蟎蟲品種之一倉儲蟎大量繁殖，及後確診倉儲蟎過敏。

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥提醒，蛋類、奶類製品等高蛋白質食物是倉儲蟎的糧倉，建議市民如未能一次過用完班戟粉或大阪燒粉，甚或奶粉等粉狀食物，應密封包裹好再放入雪櫃儲存。

除了高溫及濕度控制以外，現時沒有一款殺蟲劑或藥物能完全消滅蟎蟲，或防止蟎蟲的滋生。中大醫學院生物醫學學院徐國榮教授帶領的研究小組通過比較基因組學分析，發現蟎蟲進化過程中存在大量的基因家族變化，包括基因家族擴展和丟失，以及基因水平轉移，這些變化與蟎蟲能夠發展出不同的生活習慣有密切關係， 例如令蟎蟲更適應環境變化，或加強其消化及解毒能力，令蟎蟲能進入人類生活環境，引致過敏疾病。

研究發現了許多蟎蟲獨有的基因，這些基因將來可以用作藥物篩選，從而找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具。研究又發現倉儲蟎正在往塵蟎的方向變化。研究團隊期望，將來對塵埃中蟎蟲的種類進行更密切的監察，可以對蟎蟲相關過敏疾病的診斷及治療有極大的幫助。

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記者：陳麗娜