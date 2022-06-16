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【失驚無神闖謎城】熟女珊迪娜布洛有價有市　兩個甘去為你蹈火海的型佬

娛樂 16:00 2022/06/16

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年近60歲的湯告魯斯（Tom Cruise）也可以駕駛戰鬥機兼追女仔，憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）橫掃全球票房！

男人，男人，可以「老而彌堅」！女人，徐娘半老也可「風韻猶存」！

影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）在1994年才憑《生死時速》（Speed）彈起，成名時間遲湯告魯斯一大截，不過其實年紀只少靚佬湯兩年，今年已57歲。

最新影片推介：黃婉華專訪

愛情喜劇天后

Sandra姐可說繼茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）後，由90年代中成荷里活愛情片天后，比如《暗戀你暗戀妳》（While You Were Sleeping）、《萬誘引力》（Forces of Nature）到《貼身情人》（Two Weeks Notice）、《情流戀屋》（The Lake House）。

當中，她監製兼主演的《選美俏卧底》（Miss Congeniality）系列大收，進一步由愛情片天后外，再奠定喜劇一姐地位。

《選美俏卧底2》

回歸搞笑喜劇

她在去年監製及主演釋囚的《無赦》（The Unforgivable），內容十分沉重，在新片《失驚無神闖謎城》（The Lost City）再任監製及女主角，並回歸《求婚的惡魔》（The Proposal）和《熱爆Madam》（The Heat）等舊作的搞笑類型。

珊迪娜布洛在新作演性格孤僻但才華橫溢女作家Loretta，筆下浪漫冒險小說寫盡異國風情，長踞暢銷書榜。

可是小說太出色，貪心富豪Abigail Fairfax（丹尼爾烈格夫飾）睇到「上晒腦」信以為真，在Loretta與小說封面男模Alan（卓寧泰坦飾）為新書巡迴宣傳時被Abigail綁架，要她引路找到小說裡所描述的神秘寶藏。

四肢發達但頭腦簡單的Alan，一直不甘做紙上英雄，於是也把自己當正是小說中的男主角，決定闖入叢林，憑一己之力英雄救美，結果鬧出連串笑話。

《失驚無神闖謎城》

兩大靚佬出馬

作為一套以女性為target audience的電影，有何事比有一個高顏值型佬演出更好？就是快樂double up有兩個靚E仔！

影片雖然已有大隻仔卓寧泰坦（Channing Tatum）演Alan，可是戲中的他卻是「睇得唔打得」，如何救Loretta？劇情要有救星出現，於是便誕生了好打得的阿Jack這角色。

《失驚無神闖謎城》

畢彼特還人情

但由誰人演出，卻成了一個相當頭痛的問題。正當身兼監製的珊迪娜布洛想到頭爆之際，她的髮型師竟一言驚醒夢中人，提議找畢彼特！

事緣珊迪娜布洛不久前曾為畢彼特（Brad Pitt）的新作《殺手列車》（Bullet Train）客串演出，今次在她力邀之下，畢彼特不會托手踭，一拍即合，演身手敏捷的阿Jack。

其實此片早在今年3月底於美國開畫，至今收1.04億美元，全球票房突1.87億美元（約14.5億港元）成績不俗，珊迪娜布洛為「熟女」爭氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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