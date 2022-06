【失驚無神闖謎城】熟女珊迪娜布洛有價有市　兩個甘去為你蹈火海的型佬

年近60歲的湯告魯斯(Tom Cruise)也可以駕駛戰鬥機兼追女仔,憑《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)橫掃全球票房!

男人,男人,可以「老而彌堅」!女人,徐娘半老也可「風韻猶存」!

影后珊迪娜布洛(Sandra Bullock)在1994年才憑《生死時速》(Speed)彈起,成名時間遲湯告魯斯一大截,不過其實年紀只少靚佬湯兩年,今年已57歲。

愛情喜劇天后

Sandra姐可說繼茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)後,由90年代中成荷里活愛情片天后,比如《暗戀你暗戀妳》(While You Were Sleeping)、《萬誘引力》(Forces of Nature)到《貼身情人》(Two Weeks Notice)、《情流戀屋》(The Lake House)。

當中,她監製兼主演的《選美俏卧底》(Miss Congeniality)系列大收,進一步由愛情片天后外,再奠定喜劇一姐地位。

▲ 《選美俏卧底2》

回歸搞笑喜劇

她在去年監製及主演釋囚的《無赦》(The Unforgivable),內容十分沉重,在新片《失驚無神闖謎城》(The Lost City)再任監製及女主角,並回歸《求婚的惡魔》(The Proposal)和《熱爆Madam》(The Heat)等舊作的搞笑類型。

珊迪娜布洛在新作演性格孤僻但才華橫溢女作家Loretta,筆下浪漫冒險小說寫盡異國風情,長踞暢銷書榜。

可是小說太出色,貪心富豪Abigail Fairfax(丹尼爾烈格夫飾)睇到「上晒腦」信以為真,在Loretta與小說封面男模Alan(卓寧泰坦飾)為新書巡迴宣傳時被Abigail綁架,要她引路找到小說裡所描述的神秘寶藏。

四肢發達但頭腦簡單的Alan,一直不甘做紙上英雄,於是也把自己當正是小說中的男主角,決定闖入叢林,憑一己之力英雄救美,結果鬧出連串笑話。

▲ 《失驚無神闖謎城》

兩大靚佬出馬

作為一套以女性為target audience的電影,有何事比有一個高顏值型佬演出更好?就是快樂double up有兩個靚E仔!

影片雖然已有大隻仔卓寧泰坦(Channing Tatum)演Alan,可是戲中的他卻是「睇得唔打得」,如何救Loretta?劇情要有救星出現,於是便誕生了好打得的阿Jack這角色。

▲ 《失驚無神闖謎城》

畢彼特還人情

但由誰人演出,卻成了一個相當頭痛的問題。正當身兼監製的珊迪娜布洛想到頭爆之際,她的髮型師竟一言驚醒夢中人,提議找畢彼特!

事緣珊迪娜布洛不久前曾為畢彼特(Brad Pitt)的新作《殺手列車》(Bullet Train)客串演出,今次在她力邀之下,畢彼特不會托手踭,一拍即合,演身手敏捷的阿Jack。

其實此片早在今年3月底於美國開畫,至今收1.04億美元,全球票房突1.87億美元(約14.5億港元)成績不俗,珊迪娜布洛為「熟女」爭氣。