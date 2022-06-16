【醫者仁心】從婦科聖手到為癌末病人解困　女醫師張琛盼應診至生命最後一天

▲ 註冊中醫師張琛從不言休，盼為病人應診到老。

活到老，做到老。與許多人夢寐的退休生活不一樣，註冊中醫師張琛從不言休：「如果做到臨死前最後一天，我就覺得圓滿。」自少受中西醫結合的家庭背景浸淫，習醫逾20年的張琛醫師，由鑽研婦科到現時放眼在癌症治療上，比起僅治療身體上的痛苦，她更看重的是對患者及家人的心靈撫慰，希望奉獻畢生精力在醫療上。

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雖然是來自中西醫家庭背景，張琛也笑稱自己有「中西醫基因」，但她卻不是自少就立志行醫。97年香港回歸，政府大力發展中醫藥，20歲出頭的張琛本身便對人體很有興趣，加上時勢之便，本著助人之心就開始習醫之路。

▲ 張琛醫師倡導「精準中醫」理論，希望奉獻畢生精力在醫療上。（受訪者提供）

張琛由早期主攻婦產科，解決女士不孕、婦科疾病問題，到後來創立「德善堂」中醫診所，倡導中西醫結合的「精準中醫」治療理論。在中醫辯證的基礎上，加入西醫病理及病源體系作參考分析，將兩套醫學取長補短，造福病人。

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現時除了內科及婦科外，張琛在臨床上亦提供很多腫瘤治療服務：「女醫師很易去理解女性病人的困難，很想幫多些女性，更易代入女性困局。」醫治過許多婦科腫瘤、生殖科疾病，如子宮肌瘤、朱古力瘤、腺肌症等。她坦言：

人隨著年紀愈大，希望涉獵的醫學領域會更廣闊，對容易死亡的病症科目會更有興趣。

婦科是看生育比較多，癌症是更接近死亡，其實是一種生死教育。

見證著小生命來臨是很開心的事，癌症則不然，觀察的是壽命長短：「從呱呱落地到死亡，這就是人生。」面對一些即將離世的病人，張琛希望依靠自己的人生閱歷開導他們：

病人來看我不只因為藥物處方，而是他見到我時會有一份慰解，可以獲得力量去面對這些頑疾。或者明知醫不好，他會覺得來到這裡，得到一份心靈安撫。

▲ 張琛認為，女醫師很易理解女性病人困難之處。（受訪者提供）

治療過不少癌症病人，張琛也見證人與人之間彌足珍貴的愛和關係：

我做許多腫瘤治療，見到放不低的是家人。家人總是想盡一切辦法令病人做更多的事情，如服用補健品、補充劑、中醫、西醫、自然療法…用盡一切方法，很怕自己做得不夠多。

這份關心是出於對家人的愛，不希望他離世。但其實患者許多時清楚自己的情況，接受自己將要離世的狀態。反而許多時見患者更加處之泰然，焦慮的是家人。

為何會處之泰然？因為患者知道我焦慮，家人會更焦慮。

這些雙向關心的關係、生死下的無奈，令她更加明白愛要及時說出口，活在當下的道理。而她亦希望奉獻一生在醫學上，直至死前最後一天：

我喜歡醫療，是因為從醫療中我看到人與人的關係及感情，亦幫到人。醫療可以讓人有更美好的人生，或免受一些痛苦。所以這個醫療價值，我很願意奉獻一生，做到死前最後一天。

沒有想過退休，最大目標是做到8、90歲，依然在臨床一線，發揮一生所有的能力。我覺得是很幸福的事。

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記者：陳昊淋