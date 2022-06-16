【消費券】選用WeChat Pay HK可抽最高88元回贈　富融新用戶額外享500元獎賞

WeChat Pay HK今日（16日）公布第二階段消費券優惠計劃。

1. 「加強版」消費券加碼賞享最高130元獎賞 ，扭蛋抽獎100%中獎

即日起至2022年8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券及1次抽獎機會，人人有份。用戶成功選用WeChat Pay HK登記2022年第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元 WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10元至50元的商戶專屬電子現金券。

2. 富融全新用戶登記可額外享500元獎賞

WeChat Pay HK聯同富融銀行 Fusion Bank 推出額外獎賞，選用WeChat Pay HK登記第二階段消費券的用戶。

推廣期内首次於WeChat Pay HK綁定富融銀行個人賬戶可獲額外200元加碼消費券

現己於WeChat Pay HK成功綁定富融個人賬戶的用戶，則獲額外30元加碼消費券，名額有限，先到先得。

另外，富融全新開戶用戶可獲得 200 WeFun 回贈，於WeChat Pay HK成功綁定富融個人賬戶的用戶，平日使用WeChat Pay HK消費，不論是否使用消費券都可以同時賺取消費金額8%的WeFun回贈。每位用戶於推廣期内可以賺取上限100WeFun回贈。

WeFun可以1兌1形式兌換現金。1WeFun等於1元。

3. 攜手八大商場推出「消費祭四重賞」

WeChat Pay HK與新鴻基地產及信和集國旗下八大商場合作，推出「消費祭四重賞」由2022年6月18日至2022年7月10日期間逢週未及公眾假期，WeChat Pay HK 於參與商場設置主題推廣攤位

8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奥海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 Vcity及元朗 YOHO MALL形點

部分商場亦推出優惠活動，用戶可以於商場換領優恵券購物同時獲取會員積分

4. 新用戶享額外50元商場指定商戶電子現金券

即日起至2022年7月31日期間，新用戶在WeChat Pay HK輸入指定商場迎新碼，即賞價值50元 商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。

5. 「日行一善」慈善活動 惠及有需要社群

WeChat Pay HK及騰訊基金繼續響應新一輪消費券，升級推出惠及更多社群的「日行一善」慈善活動。除了去年的受惠機構「惜食堂」之外，亦加入兩家受惠機構「香港單親協會」及「鄰舍輔導會」，讓更多需要援助的人士可受惠。

由即日起至2022年12月31日期間，所有用戶每日以WeChat Pay HK完成首筆消費，無論該交易是否使用政府消費券，均可得到一個公益印花並可於當日捐贈，消費同時行善。活動結束後，由騰訊基金會根據公益印花的捐贈總數量捐贈等額善款予受惠機構，最高達300萬元，帶動創新公益與消費結合模式惠及本地社群。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅指，WeChat Pay HK自去年成為消費券的儲值支付工具營辦商後，消費券推出至今，商戶數量比去年同期上升了50%，商業交易筆數比去年同期上升30%；WeChat Pay HK現覆蓋全港超過15萬間香港本地商戶。截至 2022年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港超過15萬間香港本地商戶。

他強調對新舊客戶一視同仁，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券及1次抽獎機會，人人有份。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳麗娜