【刑事罪行】聯合醫院擴建分判商前工頭涉向4工人索非法回佣　遭廉署起訴

廉政公署昨日（15日）落案起訴基督教聯合醫院擴建項目分判商一名前「工頭」，控告他涉嫌向四名工人索取及收受非法回佣共約25,000元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（17日）在觀塘裁判法院答辯。



被告蔡偉東44歲，星浩工程有限公司(星浩)前「工頭」，被控三項串謀使代理人接受利益罪名及一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條、第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。



有關控罪於2020年12月至2021年5月期間發生，當時星浩是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商，被告任職星浩「工頭」，並介紹多名工人於其督導下在該工地工作，工人日薪約1,300至1,400元。



其中三項控罪指，被告涉嫌分別串謀三名工人，使被告無合法權限或合理辯解而從該三名工人接受非法回佣共約25,000元，作為協助他們獲星浩聘用及繼續聘用的誘因或報酬。餘下一項控罪指，被告涉嫌無合法權限或合理辯解而向另一名工人索取每個工作天100元的非法回佣，作為傾向或保持傾向在工作上優待對方的誘因或報酬。廉署調查發現，該名工人拒絕被告索賄。



廉署敦促建造業界恪守誠信，再次提醒建造業員工，如被索取非法回佣或「介紹費」，應立即拒絕並向廉署舉報。廉署會繼續與政府、公營機構及建造業議會合作，為業界提供防貪服務，並加強向建造業前線員工宣傳「切勿提供非法介紹費」的信息。



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責任編輯：余思嵐