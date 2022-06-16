  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 16:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑事罪行】聯合醫院擴建分判商前工頭涉向4工人索非法回佣　遭廉署起訴

社會 15:30 2022/06/16

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

廉政公署昨日（15日）落案起訴基督教聯合醫院擴建項目分判商一名前「工頭」，控告他涉嫌向四名工人索取及收受非法回佣共約25,000元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（17日）在觀塘裁判法院答辯。

被告蔡偉東44歲，星浩工程有限公司(星浩)前「工頭」，被控三項串謀使代理人接受利益罪名及一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條、第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。

有關控罪於2020年12月至2021年5月期間發生，當時星浩是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商，被告任職星浩「工頭」，並介紹多名工人於其督導下在該工地工作，工人日薪約1,300至1,400元。

其中三項控罪指，被告涉嫌分別串謀三名工人，使被告無合法權限或合理辯解而從該三名工人接受非法回佣共約25,000元，作為協助他們獲星浩聘用及繼續聘用的誘因或報酬。餘下一項控罪指，被告涉嫌無合法權限或合理辯解而向另一名工人索取每個工作天100元的非法回佣，作為傾向或保持傾向在工作上優待對方的誘因或報酬。廉署調查發現，該名工人拒絕被告索賄。

廉署敦促建造業界恪守誠信，再次提醒建造業員工，如被索取非法回佣或「介紹費」，應立即拒絕並向廉署舉報。廉署會繼續與政府、公營機構及建造業議會合作，為業界提供防貪服務，並加強向建造業前線員工宣傳「切勿提供非法介紹費」的信息。


政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
今日 09:01
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
【亞盃外】香港足球代表隊12名職球員確診　在泰國自我隔離
今日 09:30
【亞盃外】香港足球代表隊12名職球員確診　在泰國自我隔離
【海洋污染】荃灣泳灘現大量漂浮雜物垃圾　政府拯溺員總工會籲市民勿貪方便郊外棄垃圾
今日 13:20
【海洋污染】荃灣泳灘現大量漂浮雜物垃圾　政府拯溺員總工會籲市民勿貪方便郊外棄垃圾
【疫下服務】因應内地防疫管控政策　順豐指快件到達後需靜置7天消毒處理
今日 15:05
【疫下服務】因應内地防疫管控政策　順豐指快件到達後需靜置7天消毒處理

你可能感興趣

【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
今日 09:01
【消費券1萬】八達通今可領第一階段尾期千元消費券
【亞盃外】香港足球代表隊12名職球員確診　在泰國自我隔離
今日 09:30
【亞盃外】香港足球代表隊12名職球員確診　在泰國自我隔離
【海洋污染】荃灣泳灘現大量漂浮雜物垃圾　政府拯溺員總工會籲市民勿貪方便郊外棄垃圾
今日 13:20
【海洋污染】荃灣泳灘現大量漂浮雜物垃圾　政府拯溺員總工會籲市民勿貪方便郊外棄垃圾
罪行 基督教聯合醫院 廉政公署 觀塘 工程 建造業議會 建造

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
19:06 2022/06/15
【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身
12:48 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒僅穿內衣與曹永廉舌吻　與楊明拍拖被雪靠演技翻身
【MIRROR成員】姜濤赴美國參演俞聖儀執導跳舞電影　獲CEO魯庭暉傍實反指老闆「囂張」
10:47 2022/06/15
【MIRROR成員】姜濤赴美國參演俞聖儀執導跳舞電影　獲CEO魯庭暉傍實反指老闆「囂張」