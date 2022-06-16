【焚身】鄭嘉穎朱晨麗新片合演夫妻　遇邪花陳靜出招搶人夫

▲ 港產片《焚身》

由鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗等演出的港產片《焚身》在今日（6月16日）釋出香港版海報及首回預告。

Dada在片中飾演痴情第三者，介入鄭嘉穎和太太朱晨麗的婚姻中，並進擊地以不同招數搶夫，甚至成為嘉穎兒子的鋼琴老師等，務求用盡一切辦法佔據嘉穎。

嘉穎做宅佬

電影歸電影，現實中各人都一致表示戲中的故事不會發生在自己身上，因為大家都是理性及明白後果。

現實中嘉穎既是慈父又是愛妻號，如果碰到狂蜂浪蝶會如何處理？他直言會用盡一切方法不讓它發生，因負擔不起後果，加上非常珍惜自己家庭。

而且他亦不好杯中物：「覺得（出軌）在我身上的可能性近乎零，已經唔出街，日日都在家裡，除打波或與朋友吃飯。其實太太都認識我朋友甚或有他們聯絡，太太都知我所有事情，所以這故事發生在我身上的機會是零，除了打波就是留在家中，怎會出軌！」

Dada不做第三者

至於Dada則形容自己對愛情非常理性，對有另一半的異性不會作進一步交流，以免引起誤會：「都好難做到朋友，不會約出來、不會聊天，因為這些事不可以犯錯，我都不想別人這樣對我，所以我更加不會這樣對人，我相信這世界是有因果的。」

朱晨麗在戲中遭到Dada介入婚姻搶夫，朱朱表示自己角色很善良，為小朋友希望維持完整家庭，被問到如果發生在自己身上？「如果跳出來作為我自己的話，我就覺得當然有了小朋友，無論發生任何事都為的家庭先，但如果拍拖的話就未必會這樣。」

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