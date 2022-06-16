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【一國兩制】黃柳權：中央一國兩制方針堅定不移　打賭香港失敗者不會贏

政治 15:42 2022/06/16

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紫荊雜誌社「一國兩制的成就與展望」國際論壇開幕。（曾耀輝攝）

港澳辦副主任黃柳權表示，中央在香港回歸25年來，堅定不移落實「一國兩制」，港人享有的權利及自由前所未有，原有經濟社會制度及生活方式不變，法律也幾乎不變，相信下屆政府可帶領香港由治及興。

黃柳權今日在一個「一國兩制」主題論壇視像致辭，指留意到有人對「一國兩制」似乎存在疑慮，但形容：「以往打賭香港失敗的人，從沒有贏過，將來也不會贏。」

他又指，中央實施《港區國安法》和完善選舉制度，不僅沒有損害或改變「一國兩制」，反而有利維護捍衛「一國兩制」不變形、不走樣。

黃柳權又引述國家主席習近平指，中央對候任李家超充分肯定和充分信任，相信新一屆特區政府施政，一定會展現新氣象，香港發展一定會譜寫新篇章。

出席同一場合的外交部駐港特派員劉光源則形容，回歸後在「一國兩制」、《憲法》和《基本法》下，香港逐漸發展出符合實際情況的民主，並令香港發展更具競爭力。

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責任編輯：胡偉明

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