【拍照勒索】涉拍男同學裸照勒索9,000元　16歲男生認4罪判勞教中心

▲ 涉拍男同學裸照勒索9,000元，16歲男生認4罪判勞教中心。（資料圖片）

16歲男生涉於2020年12月將前男同學推下樓梯毆打，並指使他人拍下其裸照並勒索對方9,000元，被控勒索等共4罪。涉案男生早前承認控罪，今（16日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官指，本案案情嚴重，但考慮到被告年齡，遂將被告判入勞教中心。

16歲的被告C.Y.K.，早前承認1項製作兒童色情物品罪、1項勒索罪、1項管有兒童色情物品罪及1項襲擊致造成身體傷害罪。

控罪指他於2020年12月4日，在葵涌邨一大廈梯間襲擊男童X，因而對X造成身體傷害。另於同日同地用手提電話拍攝8段錄影片段及3張照片，內容涉及男童X裸體，並威嚇Ｘ交出9,000元。

代表律師求情時指，勞教中心、教導所及更生中心報告顯示，被告雖患有過度活躍症，但心理上仍適合進入勞教中心。裁判官判刑時指，本案案情嚴重，但考慮被告年青，遂將被告判入勞教中心。

控方案情指，被告是X的舊同學，X於2020年11月29日遺失被告手機，故被告要求X賠償4,800元。5日後，兩人在樓梯間碰面。由於X未有帶上足夠金錢，被告將X推落樓梯，並用腳踢及以告示牌、拖鞋毆打X。

案情續指，被告隨後指示X脫去衣服，以及要求另1名女生以手機拍攝X的裸體。被告又要求X支付9,000元，否則將X的裸體片段公開。X在被告離開後，又收到被告短訊，要求X於未來3個星期各支付3,000元。X考慮後，將事情告知父親，並到瑪嘉烈醫院求醫，發現前臂有多處擦傷、耳朵瘀傷等傷勢。

被告其後在住所被捕，在警誡下承認，由於X拒絕償還款且態度惡劣，因此襲擊X。

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記者：梁錦麟